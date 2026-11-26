사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

사진 = 권은비 인스타그램

가수 권은비가 농구장에서 청순한 매력을 뽐냈다.권은비는 최근 자신의 인스타그램에 "Courtside at aubl_basketball 🏀 Can't wait for the next AUBL game!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 권은비는 아이보리색 꽈배기 니트의 후드를 뒤집어쓴 채 한 손을 얼굴 가까이에 올리고 있다. 허리까지 길게 늘어뜨린 흑발과 또렷한 이목구비가 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 권은비는 레드 체크 패턴의 플리츠 미니스커트를 매치해 발랄한 스타일링을 완성했다. 카메라를 바라보며 짓는 은은한 미소도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 권은비는 팔짱을 낀 채 입을 살짝 벌리고 장난기 어린 표정을 짓고 있다. 자연스러운 웨이브 헤어와 생기 있는 메이크업이 인형 같은 미모를 돋보이게 한다.마지막 사진에서 권은비는 농구 코트 위에서 양손으로 농구공을 든 채 고개를 돌려 위쪽을 바라보고 있다. 오뚝한 콧날과 매끄러운 옆얼굴이 시선을 사로잡는다.한편 권은비는 지난 9월 디지털 싱글 'DEJAVU'를 발매했으며 최근 '2026 MBC 대학가요제'에 참여하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr