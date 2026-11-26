82MAJOR Seongmo and His Message on Bubble / Web Capture

82MAJOR Seongil and His Message on Bubble / Web Capture

보이그룹 에이티투메이저(82MAJOR)의 성모가 미국 뉴욕 콘서트 직후 진행된 팬 셀카 이벤트 도중 폭언을 들은 사실을 직접 밝히며 불쾌한 심경을 전했다. 같은 그룹 멤버 성일 역시 멤버가 겪은 고충에 공감하며 지지의 뜻을 내비쳤다.성모는 지난 25일(현지 시간) 뉴욕 공연을 마친 뒤 팬 소통 플랫폼을 통해 무대 이후 겪은 일로 인해 마음이 상했다고 털어놨다. 그는 "공연은 정말 좋았지만, 끝나고 나서 지금 기분이 많이 가라앉고 속상하다"며 당시 심경을 전했다.이어 성모는 함께 셀카를 촬영하던 중 한 관객으로부터 갑작스러운 욕설을 들었다고 설명했다. 그는 "사람들이 나에게 화가 나거나 답답함을 느낄 수 있다는 점은 이해하지만, 이번에는 솔직히 당황스러웠고 조금 상처를 받았다"며 "이런 일은 정말 처음 겪는 것이라 조금 화도 난다"고 말했다.공개적으로 해당 사안을 언급하기까지 고민이 있었지만, 같은 일이 반복되기를 원치 않아 글을 남기게 되었다는 점도 분명히 했다. 성모는 "이곳에 처음으로 이런 메시지를 남기는 게 맞는지 잘 모르겠지만, 다시는 이런 경험을 하고 싶지 않아서 이야기를 꺼내고 싶었다"고 밝혔다.그럼에도 성모는 평소 응원을 보내주는 팬덤 에티(82DE·애칭 ETTY)에 대한 감사를 표하며, 팬들과 소통하는 공간에서 자신의 감정을 솔직하게 나눌 수 있기를 바란다고 덧붙였다. 그는 "나에게 좋은 말만 해달라고 부탁하는 게 아니다. 여기는 여러분과 소통하고 대화하는 공간이니 내 기분을 공유할 수 있는 것 아니냐"며 한숨 자고 나면 괜찮아질 것이라고 팬들을 안심시켰다.이후 멤버 성일 또한 성모로부터 당시 상황을 전해 들었다며 글을 올려 멤버를 감쌌다. 성일은 "성모가 나에게 속상함을 토로했다"며 "성모가 대구 출신의 무뚝뚝한 남자처럼 보여도 에티들이 생각하는 것보다 여린 면이 있다"고 전했다. 이어 "우리 멤버들이 힘들어하는 모습을 도저히 볼 수가 없다. 차라리 나에게 화풀이를 해달라"고 덧붙였다.해당 내용이 온라인을 통해 확산되자 팬들 사이에서는 성모를 향한 위로와 성일의 대응에 공감을 표하는 반응이 이어졌다.한편 에이티투메이저는 현재 미국 전역에서 투어 '82CLUB : out of control'을 진행 중이다. 지난 25일 뉴욕 퀸즈 시어터(Queens Theatre)에서 공연을 펼쳤으며, 이번 투어 일정에는 사진 촬영 및 밋앤그릿(Meet & Greet) 등 팬들과 직접 대면하는 프로그램이 포함되어 있다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr