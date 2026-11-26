야노시호가 천연 보톡스 비법을 공개한다./사진제공=KBS

야노시호가 천연 보톡스 비법을 공개한다./사진제공=KBS

모델 야노시호가 시술 없이 20대 같은 피부를 유지하는 자신만의 식단 관리법을 공개한다.26일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 야노시호의 일상 루틴과 요리 레시피가 그려진다.이날 영상 속 야노시호는 철저한 식생활 습관을 소개하며 피부를 가꾸는 '천연 보톡스 레시피'를 선보인다. 본격적인 요리에 앞서 공개된 냉장고에는 각종 건강식을 비롯해 발효 고추장, 김치, 김 등 한국 식재료가 한 칸을 가득 채워 출연진의 감탄을 자아낸다.이어 야노시호는 일본에서 인기를 끌고 있는 식재료 '쌀누룩'을 꺼낸다. 그는 "소화가 잘되고 장과 피부 미용에 좋다. 그래서 나는 보톡스를 안 맞는다. 쌀누룩이 천연 보톡스"라고 설명한다.이와 함께 요리에 손쉽게 활용할 수 있는 쌀누룩소금과 쌀누룩간장 만드는 법은 물론, 이를 활용한 각종 요리 레시피도 전수한다. 음식을 맛본 야노시호가 연신 만족감을 표하자, 스튜디오에서 이를 지켜보던 MC 붐은 "이러다 딸 사랑이보다 어려질 것 같다"며 농담을 건넨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr