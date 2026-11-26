사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 악녀 라스타의 이미지를 벗고 청순한 미모를 뽐냈다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 은은한 광택이 감도는 아이보리 셔츠를 입고 옆으로 시선을 향한 채 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 흘러내린 잔머리와 발그레한 볼, 촉촉한 립 메이크업이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 이세영은 아이보리 셔츠에 베이지색 하의를 매치한 톤온톤 스타일링을 선보였다. 어깨 너머로 고개를 돌린 모습에서는 자연스럽게 올려 묶은 헤어스타일과 오뚝한 콧날, 매끄러운 턱선이 돋보였다.또 다른 사진에서 이세영은 고개를 살짝 기울인 채 부드러운 미소를 짓고 있다. 화려한 장식 없이 단정한 셔츠와 작은 귀걸이만으로도 특유의 청순하고 세련된 매력을 드러냈다.마지막 사진에서 이세영은 햇살 아래 어깨 너머로 시선을 향하며 은은한 미소를 머금고 있다. 자연광에 비친 갈색 머리카락과 화사한 피부가 어우러지며 한층 우아한 분위기를 완성했다.한편 이세영은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 황후의 자리를 탐내는 라스타 역을 맡아 강렬한 연기 변신을 선보였다. 사랑스러운 외모 뒤에 욕망을 숨긴 인물을 연기하며 기존의 청순한 이미지와는 또 다른 얼굴을 보여줬다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr