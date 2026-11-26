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무쇠소녀단3

'무쇠소녀단3' 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 국가대표 선수들도 혀를 내두를 만큼 강도 높은 체력 훈련에 돌입한다.26일 첫 방송되는 tvN '무쇠소녀단3'에서는 쇼트트랙 계주 금메달을 목표로 뭉친 설인아, 금새록, 한지현, 연우의 새로운 도전기가 펼쳐진다.이날 무쇠소녀들은 본격적인 쇼트트랙 훈련에 앞서 극한의 체력을 요구하는 '스타디움 레이스'에 나선다. 두 사람이 한 팀을 이뤄 총 4.3km에 달하는 스타디움 관람석과 3000개의 계단을 달리는 훈련으로, 아파트 100층을 오르내리는 것과 맞먹는 난도를 자랑한다.여기에 10kg에 달하는 불가리안 백을 어깨에 짊어지고 교대로 달려야 한다. 사전 테스트에 참여한 김동현 단장마저 “누가 이런 악마 같은 걸 만들었냐”라며 경악했다는 후문이다.설인아와 연우, 금새록과 한지현이 각각 팀을 결성한 가운데 제한 시간인 50분 안에 완주할 수 있을지 관심이 쏠린다. 곽윤기 코치 역시 “국가대표 선수들도 이정도 강도로 훈련하지 않는다”고 밝혀 훈련의 강도를 실감케 한다.대한민국 쇼트트랙 국가대표 선수들과의 특별한 만남도 성사된다. 2026 밀라노 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 계주 금메달리스트 최민정, 김길리, 노도희, 이소연, 심석희가 무쇠소녀들과 만난다. 쇼트트랙의 매력을 제대로 느낄 수 있는 스페셜 매치까지 펼쳐질 예정이다.곽윤기의 지도 아래 생애 첫 쇼트트랙 수업에 임하는 멤버들의 모습도 공개된다. 처음으로 쇼트트랙화를 신고 빙상장에 들어선 네 사람이 어떤 성장 가능성을 보여줄지 주목된다.철인3종과 복싱에 이어 쇼트트랙이라는 새로운 종목에 도전하는 무쇠소녀들의 이야기는 26일 오후 8시 40분 첫 방송되는 tvN '무쇠소녀단3'에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr