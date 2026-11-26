사진=E채널

'용감한 형사들5'가 고객을 만나러 나갔다가 실종된 보험설계사의 살인사건과 재범으로 다시 형사들 앞에 나타난 범인들의 이야기를 다룬다.오는 27일 방송되는 티캐스트 E채널 '용감한 형사들5' 31회에는 한효성 형사, 김의주 법의관, 윤외출 전 경무관, 박미옥 전 형사가 출연해 실제 수사 경험을 전한다.첫 번째 사건은 2004년 하천 인근 공터에서 여성의 시신이 발견되면서 시작된다. 피해자는 녹슨 배수관 안에서 얼굴과 목이 압박붕대로 감긴 채 양손이 결박된 상태로 발견됐다. 시신 발견 장소가 경기도 화성과 인접해 있어 과거 화성 연쇄살인사건을 떠올리게 했다.피해자의 정체는 남편과 어린 자녀를 둔 30대 초반의 보험설계사였다. 남편은 아내가 고객을 만나러 외출한 뒤 귀가하지 않자 경찰에 실종 신고를 접수한 상황이었다.수사팀은 피해자의 차량을 발견하면서 용의자를 특정하는 데 성공했다. 그러나 용의자가 진실과 거짓을 오가는 진술을 이어가면서 수사는 난항을 겪었다. 보험설계사의 목숨을 앗아간 범인의 정체와 범행 동기가 방송을 통해 밝혀진다.이어지는 '끝나지 않은 사건 Q'에서는 '또 너야?'를 주제로 과거 검거했던 범인과 다시 마주하게 된 형사들의 사연을 소개한다.올해 2월 발생한 대형 산불 사건을 수사하던 형사는 방화 정황을 확인했다. 수사 과정에서 용의자가 무려 96차례나 불을 지른 전력이 있는 인물이라는 사실이 드러나 충격을 안긴다.윤외출 전 경무관과 박미옥 전 형사는 과거 함께 수사했던 숭례문 방화사건을 되짚는다. 당시 검거된 범인 역시 방화 전력이 있었던 것으로 전해진다.박미옥 전 형사는 1991년 서울청 여자형사기동대에서 근무하던 시절 담당했던 2인조 연쇄 강도강간 사건도 공개한다. 서울 시내 미용실과 의상실, 피부과 등을 대상으로 범행이 이어진 가운데 박 전 형사가 유사 범죄 전력자들을 조사하며 찾아낸 결정적인 단서가 무엇이었을지 관심이 쏠린다.권일용 프로파일러는 15년 만에 동일한 살인범을 다시 검거한 형사의 사연을 전한다. 두 사건 모두 여성이 피해자였던 만큼 반복되는 강력범죄의 실태를 돌아본다.'용감한 형사들5'는 매주 금요일 오후 9시 50분 방송되며 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr