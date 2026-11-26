사진 = 고아성 인스타그램

사진 = 고아성 인스타그램

사진 = 고아성 인스타그램

배우 고아성이 청룡영화상 레드카펫을 빛낸 드레스 자태를 공개했다.고아성은 최근 자신의 인스타그램에 "사진 예쁘게 찍어주셔서 감사합니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고아성은 차량 내부에서 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 블랙 드레스에 자연스럽게 넘긴 웨이브 헤어, 촉촉한 코랄빛 립 메이크업이 어우러져 고혹적인 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 고아성은 양손을 허리 앞에 가지런히 모은 채 포즈를 취하고 있다. 반짝이는 장식과 섬세한 레이스 디테일이 더해진 스트랩리스 롱 드레스는 잘록한 허리 라인을 강조하면서도 풍성하게 흘러내리는 자락으로 우아함을 더했다.마지막 사진에서 고아성은 양손으로 드레스 자락을 살짝 들어 올린 채 레드카펫을 밟고 있다. 한쪽 어깨를 타고 내려오는 굵은 웨이브 헤어와 군더더기 없이 매끈한 어깨 라인이 돋보이는 가운데 조명을 받아 반짝이는 블랙 드레스가 화려한 존재감을 드러냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "어제 너무 예쁘셨어요 ", "너무 예뻐", "사진 진짜 감동", "너무 골져스해요", "언니 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다. 앞서 고아성은 지난 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상에 참석했다.한편 고아성은 영화계 활동을 이어가며 SNS를 통해 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr