《태유나의 듣보드뽀》

박민영 주연의 '나인투식스'가 첫회부터 수목극 1위를 사수했다./사진제공=SBS

육성재, 박민영이 악연으로 시작해 상사와 인턴으로 재회했다./사진제공=SBS

일방적인 결혼 프로포즈에 이별을 고한 박민영./사진제공=SBS '나인투식스'

첫회에서는 고수가 등장하지 않았다./사진제공=SBS '나인투식스'

배우 박민영 주연의 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'가 '로코퀸'의 저력을 입증하며 수목극 1위로 출발했다. 주연 배우들의 안정적인 연기와 호흡이 호평을 끌어낸 가운데, 전작들과 겹치는 캐릭터 설정과 어수선한 극의 방향성은 향후 흥행 여부를 가를 과제로 남았다.지난 25일 방송된 '나인 투 식스' 1회는 전국 가구 기준 시청률 3.6%를 기록했다. 동시간대 KBS2에서 생중계된 '청룡영화상' 1부(2.8%)와 2부(3.4%)를 모두 앞선 수치다. 같은 시간대 방송된 MBC '책책책 책을 읽읍시다 리턴즈'는 1.4%에 그쳤다. 최근 타사 수목드라마들이 0~1%대 시청률 늪에 빠진 상황과 비교하면 첫 회부터 수목극 정상 자리를 꿰찬 셈이다.그러나 3%대 성적표만으로 안심하기는 이르다. 앞서 SBS가 선보였던 전작 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 역시 지난 4월 1·2회 모두 3.3%로 출발했으나, 3회 2.8%로 내려앉은 뒤 최저 2.4%까지 하락하며 2%대로 종영했다. 반면 지난해 11월 방송된 '키스는 괜히 해서!'는 첫 회 4.5%로 시작해 4회 만에 6.3%를 넘겼고, 최종회에서는 최고 시청률 6.9%까지 상승했다. '나인 투 식스' 역시 시청률 추이의 분수령이 될 2회 성적표가 무엇보다 중요해진 상황이다.첫 회에서는 박민영과 육성재의 안정적인 연기력이 극의 중심을 단단히 잡았다. 과감한 칼단발과 세련된 오피스룩으로 변신한 박민영은 냉철한 법무팀 차장 강이지의 일 처리부터 연애 앞에서의 허술함까지 자연스럽게 소화하며 '로코퀸'다운 면모를 유감없이 보여줬다. 인턴 한선우 역을 맡은 육성재 역시 능청스러우면서도 다정한 연하남의 매력을 안정적으로 풀어내며 박민영과 유쾌한 티키타카 호흡을 완성했다.다만 작품 내부적으로는 박민영 특유의 기시감이 숙제로 지적된다. '나인 투 식스'는 일에만 몰두해 온 크로닉모터스 법무팀 차장 강이지가 인턴 한선우를 만나 일과 사랑의 기준을 바꿔가는 오피스 로맨스다. 이러한 설정은 박민영이 주연을 맡았던 전작 '기상청 사람들: 사내연애 잔혹사 편'과 상당 부분 닮아 있다. 일에 있어서는 빈틈없는 원칙주의자 커리어우먼이지만 정작 연애에는 서툰 주인공이라는 점이다.첫 회부터 연인과의 결혼 문제로 파경을 맞는 전개 역시 비슷하다. '기상청 사람들'에서 신혼집과 혼수 문제로 얽혀 파혼을 겪었던 것처럼, 이번 작품에서도 상의 없이 신혼집 대출과 공개 프러포즈를 밀어붙인 남자친구 김동석(배유람 분)에게 이별을 통보하며 갈등을 빚는다. 여기에 일과 사생활 문제로 사사건건 부딪히던 연하의 직장 후배와 얽히며 묘한 기류를 형성하는 구도까지 겹치면서 기존 작품의 틀을 벗어나지 못했다는 인상을 남겼다.극의 중심을 잡지 못하는 전개 방식도 아쉬움을 자아냈다. 자동차 회사 법무팀을 배경으로 내세운 '나인 투 식스'는 1회에서 차량 화재 사고의 원인을 파헤치기 위해 강이지 홀로 차량의 불법 개조 정황을 추적하고 차주의 불륜 사실을 밝혀내 협상에 나서는 모습이 이어지면서 수사와 오피스가 결합한 형태를 띠었다. 그러나 2회에서는 악의적인 갑질 논란에 휘말려 10년간 몸담았던 법무팀을 떠나 경영지원팀으로 갑작스럽게 좌천되는 전개가 예고됐다. 법무팀의 전문적인 업무 환경이 제대로 자리 잡기도 전에 부서가 바뀌면서, 정작 이 작품이 어떤 직장의 이야기를 그리려는 것인지 방향성이 모호해졌다는 지적이 나온다.1회에서는 또 다른 주연 배우인 고수(본부장 박현태 역)가 등장하지 않은 만큼, 고수가 본격 등판해 삼각관계 구도를 형성한 이후 극의 분위기가 어떻게 달라질지가 관건이다. '나인 투 식스'가 배우들의 호연을 발판 삼아 익숙함의 한계와 산만한 전개를 딛고 상승세를 이어갈 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr