그룹 아이브 안유진이 소탈한 일상을 공개했다.
안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "저는 머리부터 먹어요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 안유진은 초록색 후드티에 검은색 패딩을 걸친 채 붕어빵을 입에 물고 카메라를 응시하고 있다. 후드 밖으로 자연스럽게 흘러내린 긴 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비가 인형 같은 비주얼을 돋보이게 했다. 이어진 사진에서 안유진은 고개를 살짝 기울인 채 붕어빵을 베어 물고 있다. 화려한 무대 의상 없이도 사랑스러운 매력을 발산해 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에서 안유진은 풍성한 아이보리색 퍼 장식이 돋보이는 베이지색 무스탕에 검은색 하의, 브라운 컬러의 부츠를 매치했다. 편의점에서 장바구니를 들어 올린 채 입술을 살짝 내민 장난기 어린 표정이 귀여움을 더했다.
마지막 사진에서 안유진은 한 손을 주머니에 넣고 음료와 먹거리가 담긴 장바구니를 들고 있다. 고개를 살짝 기울여 옆을 바라보며 지은 미소와 포근한 겨울 스타일링이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 앞서 안유진이 속한 아이브는 지난 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 베스트 여자 그룹상과 베스트 송 톱10을 수상하며 2관왕에 올랐다. 일본 일정을 마치고 지난 22일 귀국한 안유진은 SNS를 통해 무대 밖 일상까지 공개하며 팬들과 소통하고 있다.
한편 안유진이 속한 아이브는 오는 2027년 1월 29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM' 앙코르 콘서트를 개최한다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "저는 머리부터 먹어요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 안유진은 초록색 후드티에 검은색 패딩을 걸친 채 붕어빵을 입에 물고 카메라를 응시하고 있다. 후드 밖으로 자연스럽게 흘러내린 긴 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비가 인형 같은 비주얼을 돋보이게 했다. 이어진 사진에서 안유진은 고개를 살짝 기울인 채 붕어빵을 베어 물고 있다. 화려한 무대 의상 없이도 사랑스러운 매력을 발산해 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에서 안유진은 풍성한 아이보리색 퍼 장식이 돋보이는 베이지색 무스탕에 검은색 하의, 브라운 컬러의 부츠를 매치했다. 편의점에서 장바구니를 들어 올린 채 입술을 살짝 내민 장난기 어린 표정이 귀여움을 더했다.
마지막 사진에서 안유진은 한 손을 주머니에 넣고 음료와 먹거리가 담긴 장바구니를 들고 있다. 고개를 살짝 기울여 옆을 바라보며 지은 미소와 포근한 겨울 스타일링이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 앞서 안유진이 속한 아이브는 지난 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 베스트 여자 그룹상과 베스트 송 톱10을 수상하며 2관왕에 올랐다. 일본 일정을 마치고 지난 22일 귀국한 안유진은 SNS를 통해 무대 밖 일상까지 공개하며 팬들과 소통하고 있다.
한편 안유진이 속한 아이브는 오는 2027년 1월 29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM' 앙코르 콘서트를 개최한다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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