사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

사진 = 안유진 인스타그램

그룹 아이브 안유진이 소탈한 일상을 공개했다.안유진은 최근 자신의 인스타그램에 "저는 머리부터 먹어요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 안유진은 초록색 후드티에 검은색 패딩을 걸친 채 붕어빵을 입에 물고 카메라를 응시하고 있다. 후드 밖으로 자연스럽게 흘러내린 긴 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비가 인형 같은 비주얼을 돋보이게 했다.이어진 사진에서 안유진은 고개를 살짝 기울인 채 붕어빵을 베어 물고 있다. 화려한 무대 의상 없이도 사랑스러운 매력을 발산해 눈길을 끌었다.또 다른 사진에서 안유진은 풍성한 아이보리색 퍼 장식이 돋보이는 베이지색 무스탕에 검은색 하의, 브라운 컬러의 부츠를 매치했다. 편의점에서 장바구니를 들어 올린 채 입술을 살짝 내민 장난기 어린 표정이 귀여움을 더했다.마지막 사진에서 안유진은 한 손을 주머니에 넣고 음료와 먹거리가 담긴 장바구니를 들고 있다. 고개를 살짝 기울여 옆을 바라보며 지은 미소와 포근한 겨울 스타일링이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아냈다.앞서 안유진이 속한 아이브는 지난 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서 베스트 여자 그룹상과 베스트 송 톱10을 수상하며 2관왕에 올랐다. 일본 일정을 마치고 지난 22일 귀국한 안유진은 SNS를 통해 무대 밖 일상까지 공개하며 팬들과 소통하고 있다.한편 안유진이 속한 아이브는 오는 2027년 1월 29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 두 번째 월드투어 'SHOW WHAT I AM' 앙코르 콘서트를 개최한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr