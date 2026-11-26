사진 = 이다희 인스타그램

사진 = 이다희 인스타그램

사진 = 이다희 인스타그램

사진 = 이다희 인스타그램

배우 이다희가 수영복 차림으로 우월한 몸매를 뽐냈다.이다희는 최근 자신의 인스타그램에 열대어 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이다희는 검은색 홀터넥 원피스 수영복을 입고 선베드에 앉아 양손으로 얼굴을 감싼 채 카메라를 올려다보고 있다. 머리를 높게 묶어 드러낸 작은 얼굴과 매끈한 어깨 라인이 돋보이는 가운데 사랑스러운 표정으로 매력을 더했다.이어진 사진에서 이다희는 선베드에 누워 한쪽 무릎을 세운 채 옆으로 시선을 향하고 있다. 몸에 밀착되는 수영복 사이로 드러난 잘록한 허리와 볼륨감 있는 몸매, 길게 뻗은 각선미가 어우러져 감탄을 자아낸다.또 다른 사진에서 이다희는 수영장 가장자리에 양팔을 걸치고 두 손을 포개고 있다. 마지막 사진에서 이다희는 물속에서 고개를 돌려 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다. 물속에서도 돋보이는 긴 팔다리와 남다른 신체 비율이 시선을 사로잡는다.한편 이다희는 올해 넷플릭스 영화 '남편들'에 출연했으며 넷플릭스 '솔로지옥5', MBN '천하제빵' 등 영화와 예능을 오가며 활발한 활동을 펼쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr