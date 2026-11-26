Stray kids /JYP Ent.

사진=텐아시아 DB

TXT / STUDIO CHOOM

ATEEZ / KQ Entertainment

TWICE / JYP Entertainment

국내 상위 K팝 아이돌 그룹 8팀이 1년 중 7개월을 월드투어로 보내면서도 컴백은 평균 1년에 두 번 하는 것으로 나타났다. 무대에 오르는 것과 동시에 다음 활동을 준비해야 하는 아티스트들의 체력적 부담이 커질 수밖에 없는 구조다.25일 텐아시아가 K팝 대표 그룹 트와이스, 스트레이 키즈, TXT(투모로우바이투게더), 에이티즈, 엔하이픈, 세븐틴, 르세라핌, 아이들 등 8팀의 지난해부터 올해까지 컴백 일정을 분석한 결과 평균 컴백 주기는 약 6개월로 나타났다.투모로우바이투게더는 지난 13~15일 서울 송파구 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 다섯 번째 월드투어 'STEAL THE WIND'(스틸 더 윈드)의 포문을 열었다. 서울 공연을 마친 바로 다음 날인 16일 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)을 발매했다.엔하이픈도 월드투어 'BLOOD SAGA'(블러드 사가) 기간인 지난 8월 부산 공연을 마친 지 12일 만에 미니 8집 'THE SIN : BLISS'(더 신 : 블리스)를 발매했다. 이후 마카오에서 공연을 펼친 이들은 지난 20일, 직전 컴백 91일 만에 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패럴렐 월드)를 내놨다.스트레이 키즈 역시 지난 8월 월드투어 'RUN IT'(런 잇) 서울 공연 5회를 마친 지 닷새 만에 미니앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)을 발매했다. 데뷔 10년을 넘긴 그룹 트와이스도 상황은 비슷하다. 지난해 7월 정규 4집 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포)를 발매하고 8일 만에 월드투어에 돌입했다. 같은 해 8월에는 일본 나고야 공연을 마친 지 사흘 만에 일본 정규 6집 'ENEMY'(에너미)를 발매했고, 다시 사흘 뒤 후쿠오카 무대에 올랐다.이처럼 촘촘한 컴백 일정이 가능한 건 기존 앨범 활동이 끝나기 전부터 미리 차기 앨범 제작에 착수하기 때문이다. 복수의 엔터테인먼트사 관계자에 따르면 앨범 제작은 기획과 곡 수급 단계부터 짧게는 4~5개월, 길게는 1년 전부터 시작된다.한 대형 엔터사 관계자는 본지에 다음 해 아티스트별 음반 발매 일정은 전년도 9~10월께부터 사내에 공유된다고 설명했다. 아티스트 간 발매 일정이 겹치지 않도록 조율하면서 동시에 인력을 배치하고 예산을 짜야 하기 때문이다.실제 앨범을 제작하는 데에도 상당한 시간이 걸린다. 복수의 관계자에 따르면, 미니앨범의 경우 약 6개월 전부터 콘셉트를 구상하기 시작한다. 발매 4~5개월 전 앨범 수록곡을 확보하고 녹음에 들어간다. 발매 2~3개월 전에는 안무를 제작하고 뮤직비디오를 촬영한다. 이 시기에는 티징 콘텐츠도 촬영하고 마케팅 계획을 구체화한다.문제는 이들 아티스트가 앨범을 준비하는 기간 대부분을 월드투어 일정과 병행하고 있다는 점이다. 대표적인 K팝 아티스트 8팀의 2025년 월드투어 일정을 분석한 결과, 이들은 1년 중 평균 197일을 투어 기간으로 보낸다. 이는 6개월이 넘는 기간이다.엔하이픈의 지난해 투어 기간은 299일(81.9%)로 8팀 가운데 가장 길었다. 스트레이 키즈 역시 292일(80.0%)로 뒤를 이었다.이에 아티스트들은 해외 현지에서도 앨범 작업을 이어간다. 여러 엔터사 관계자들은 멤버들이 음악 작업에 필요한 장비를 챙겨 투어에 나선다고 입을 모았다. 해외에 체류하는 동안에도 작곡가들과 온라인으로 소통하면서 곡을 만든다는 설명이다. 스트레이 키즈 창빈, 에이티즈 홍중 등 팀 내 프로듀싱을 담당하는 멤버들은 각종 방송과 인터뷰에서 "투어 중 숙소에서 곡 작업을 한다"고 직접 밝히기도 했다.팀 내 프로듀싱을 담당하지 않는 멤버들도 사정은 비슷하다. TXT 수빈은 과거 위버스 매거진과의 인터뷰에서 "투어 도중 일본에서 녹음한 것도 있고 이번에 일정이 아주 빠듯하긴 했다"라고 말했다. 당시 투모로우바이투게더는 서울 월드투어 앙코르 공연을 마친 다음 날 컴백했다.1년 내내 쉼 없이 음반 활동을 준비하고 무대에 오르다 보니, K팝 아티스트가 부상이나 컨디션 난조로 활동을 중단하는 경우가 심심찮다. 에이티즈 홍중과 우영은 지난달 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트.6)의 선공개 곡 'Drip'(드립) 발매 직후 건강상의 이유로 JTBC '아는 형님' 녹화에 불참했다. 트와이스는 여섯 번째 월드투어 도중 멤버 두 명이 건강 문제로 활동을 중단했다. 지난해 11월 채영이 미주신경성 실신으로 활동을 중단했고, 지난 3월 다현도 투어 중 발목 골절로 활동을 중단했다.이에 업계에선 "아티스트가 충분한 휴식 시간을 확보하기란 현실적으로 어려운 부분이 있다"면서 "코로나19 팬데믹이 끝난 뒤, 세계적으로 K팝이 사랑받기 시작하면서 월드투어 기간이 점점 길어진 탓"이라는 분석이 나온다. 다만 아티스트의 건강과 휴식 시간을 보장하기 위해서 균형을 맞춰야 하는 게 K엔터업계의 과제다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr