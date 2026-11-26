이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 주헌, 정연이 '그냥사람친구'에 출연했다. / 사진제공=tvN

이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 주헌, 정연이 '그냥사람친구'에 출연했다. / 사진제공=tvN

몬스타엑스 주헌과 트와이스 정연이 '그냥사람친구'에 출연해 호흡을 맞췄다. / 사진제공=tvN

세대를 초월한 여섯 명의 친구가 여행을 떠난다. 배우 이서진과 한지민, 김용건과 박정수, 몬스타엑스 주헌과 트와이스 정연은 각기 다른 세대의 출연진이 모여 여행 과정에서 겪은 갈등과 서로의 새로운 면모들에 대해 밝히며 기대를 요청했다.26일 서울 구로구 신도림 더링크호텔 링크홀에서 tvN 새 예능 '그냥사람친구' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 신건준 PD와 김수경 작가를 비롯해 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 주헌, 정연이 참석했다. 진행은 방송인 박경림이 맡았다.'그냥사람친구'는 20년 지기 이서진과 한지민, 55년 지기 김용건과 박정수, 십년지기 주헌과 정연이 도합 85년의 우정을 기념하기 위해 여행을 떠나는 프로그램이다.신건준 PD는 기존 여행 예능과의 차별점에 관해 "친한 친구들끼리 떠나는 여행이거나 독특한 관계성을 가진 사람들이 친해져서 돌아오는 여행으로 나뉘더라. 우리는 두 마리 토끼를 다 잡으려고 노력했다"고 설명했다. 이어 "출연진의 나이대가 다양하다. 10대부터 90대까지 시청자가 출연자 중 적어도 한 명은 알지 않을까 싶었다"고 덧붙였다.과거 '꽃보다 할배'에서 이서진과 호흡을 맞췄던 김용건은 달라진 그의 모습을 언급했다. 김용건은 "'꽃보다 할배' 때는 모든 걸 도맡아서 했는데 이번에는 팔짱 끼고 있는 모습을 많이 봤다. 그만큼 여유가 있더라"며 "보이지 않는 곳에서는 본인이 할 일을 했다. 관록인 것 같았다"고 평가했다.김용건은 여행에 따른 체력적인 부담도 털어놨다. 그는 "디스크 수술을 했었는데 하루에 1만 보, 1만 1000보씩 걷더라. 나영석 PD가 내 몸 상태를 알고 많이 걷지 않는다고 안심시켰는데 막상 현장에 가니까 쫓아가기 버거웠다"고 밝혔다. 이어 "좋은 에너지를 많이 받았지만, 후유증이 있더라. 갔다 와서 병원에 다니고 있다"면서도 "이 멤버들과 2탄으로 다시 동행하고 싶다"고 후속 시즌에 대한 의욕을 보였다.박정수는 새로운 짐꾼으로 활약한 주헌과 정연을 칭찬했다. 그는 "주헌이는 주로 레스토랑 같은 곳을 찾는 역할을 했다. 정연이는 인간 내비게이션이었다. 기가 막힌다"고 말했다. 여행 중 가장 재미있었던 요소로는 이서진과 한지민의 다툼을 꼽았다. 박정수는 "어찌나 싸우던지 지루할 틈이 없었다. 잠잘 때 빼고는 계속 싸우더라"며 "같이 떠났지만 올 때는 따로 올 줄 알았다. 그래도 무사히 같이 왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.드라마 '이산'을 통해 인연을 맺은 이서진과 한지민은 제작발표회에서도 티격태격했다. 이서진은 한지민의 과거 모습과 현재를 비교하며 "20년 전에는 맑고 순수하고 얌전한 소녀 같은 모습이었다. 이번에는 억척스럽고 남의 말 안 듣고 권력을 휘두르는 중년 여성의 모습을 보인다"고 말했다. 갱년기까지 언급하자 한지민은 "폭력성이 심해지셨다"고 농담 섞인 반격에 나섰다.팀장을 맡은 한지민은 이서진에게 여행에 관한 조언을 구했지만 별다른 도움을 받지 못했다고 밝혔다. 그는 "서진 선배님한테 아무리 물어봐도 '나 때는' 하셨다. 어떠한 팁도 주시지 않았다"며 자신이 부족한 부분을 주헌과 정연이 채워줬다고 고마움을 전했다.주헌 역시 원조 짐꾼 이서진에게 인수인계를 받지 못했다고 밝혔다. 그는 "서진이 형님이 조금 무서웠다. 내가 못 하면 어떡하지 하는 압박감이 있었다"면서도 "시간이 지날수록 선배님께서 많이 챙겨주셨다"고 이야기했다. 만두를 좋아한다는 공통점을 발견한 뒤로는 동네 친한 형처럼 느껴졌다고 덧붙였다.정연과 주헌은 이번 여행을 계기로 데뷔 동기 이상의 친분을 쌓았다. 주헌은 "몬스타엑스와 트와이스는 데뷔 동기인데 직업 자체가 아이돌이다 보니 서로 대화할 기회가 많지 않았다. 이번 여행을 하면서 정연이가 되게 속 깊은 친구라는 걸 느꼈다"고 밝혔다. 이어 "다들 내가 운전을 잘한다고 생각하는데 나는 장롱면허다. 정연이가 운전을 기가 막히게 하더라. 멋지다고 생각했다"고 칭찬했다. 정연 역시 "장롱면허인지 처음 알았다"면서도 주헌이 영어로 소통하는 역할을 담당하는 모습이 인상적이었다고 화답했다.한지민은 "처음에는 세대도 다르고 성별도 달라 어려울 수 있는 여행이라고 생각했다"며 "누군가를 모시고 다니는 느낌보다는 다 같이 친구가 된 느낌이라 좋았다"고 촬영을 돌아봤다.'그냥사람친구'는 오는 27일 오후 8시 35분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr