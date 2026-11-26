한지민이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 한지민(44)이 20년 지기 이서진의 거침없는 발언에 응수하며 오랜 인연에 얽힌 이야기를 풀어놨다. / 사진제공=tvN

배우 한지민(44)이 20년 지기 이서진의 거침없는 발언에 응수하며 오랜 인연에 얽힌 이야기를 풀어놨다. 이서진은 1971년생, 한지민은 1982년생이다.26일 서울 구로구 신도림 더링크호텔 링크홀에서 tvN 새 예능 프로그램 '그냥사람친구' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 신건준 PD와 김수경 작가를 비롯해 배우 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 그룹 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 참석했다. 진행은 방송인 박경림이 맡았다.'그냥사람친구'는 20년 지기 이서진과 한지민, 55년 지기 김용건과 박정수, 십년지기 주헌과 정연이 도합 85년의 우정을 기념하기 위해 여행을 떠나는 프로그램이다.2008년 종영한 드라마 '이산'을 통해 인연을 맺은 이서진과 한지민은 이날 서로의 달라진 모습에 관해 이야기했다. 앞서 이서진은 과거 한지민이 순수하고 얌전한 소녀 같았다면 이번 여행에서는 억척스럽고 권력을 휘두르는 중년 여성의 모습을 보였다며 갱년기가 의심된다는 농담을 건넸다.한지민은 이서진에 관해 "한결같으시다. TV 속에 보이는 모습 그대로인 것 같다. 정말 가식 없는 분 같다"고 말했다. 이어 "툴툴대는 것도 맞다. '이산' 때도 선생님들께 툴툴댔다"며 "그렇지만 맛있는 것도 다 사드리고 챙기시는 게 있다"고 덧붙였다. 이번 여행에서도 평소에는 한발 물러서 있다가 위기의 순간마다 나서서 도움을 줬다고 설명했다.한지민은 여행 과정에서 정연과 주헌에게 많은 도움을 받았다며 고마움을 전했다. 반면 이서진에 관해서는 "서진 선배님한테 아무리 물어봐도 '나 때는' 하셨다. 어떠한 팁도 주시지 않았다. 두 친구가 알아서 했다. 뭐만 물어보면 '나 때는' 하셨다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.이서진의 달라진 점으로는 가까이 있는 글씨를 잘 보지 못한다는 점을 꼽았다. 여행 중 메뉴판이나 영수증을 확인할 때마다 자신을 불렀다고. 한지민은 "마음 아파서 안경을 사드리고 싶었는데 아까 그 대답 때문에 안 사드리려고 결제 취소 들어가고 있다"며 "폭력성이 심해지셨다"고 농담 섞인 반격에 나섰다.팀장으로서 여행을 이끈 소감도 전했다. 한지민은 "가족이나 친한 친구끼리 여행을 가도 의견이 엇갈리고 다툼이 있을 수 있다. 처음에는 세대도 다르고 성별도 달라 어려울 수 있는 여행이라고 생각했다"고 밝혔다. 그러면서 "나이와 연령대를 떠나 말 그대로 그냥 사람 친구가 되는 여행이었다"며 어른들을 모시고 다니기보다는 모두가 친구처럼 어울릴 수 있어 좋았다고 말했다.'그냥사람친구'는 오는 27일 오후 8시 35분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr