영화 '국제시장2'가 2027년 설 연휴 개봉한다. / 사진제공=CJ ENM, CJ ENM STUDIOS JK FILM

영화 '국제시장2'의 포스터가 공개됐다. / 사진제공=CJ ENM, CJ ENM STUDIOS JK FILM

'국제시장2' 예고편이 공개됐다. / 사진제공=CJ ENM, CJ ENM STUDIOS JK FILM

1400만 관객을 동원한 영화 '국제시장'이 속편으로 돌아온다. 이성민과 강하늘이 부자 호흡을 맞춘 '국제시장2'는 2027년 설 연휴 극장가에 출격한다.영화 '국제시장2'(감독 윤제균)가 2027년 설 개봉을 앞두고 론칭 포스터와 론칭 영상을 공개했다.'국제시장2'는 국제시장을 터전으로 격변하는 시대를 살아온 진만(이성민 분)이 자신의 기대와는 다른 삶을 선택한 아들 세주(강하늘 분)와 갈등을 겪으며 서로를 마주하게 되는 이야기다.공개된 론칭 포스터에는 정겨운 골목길을 배경으로 어린 막내아들 세주를 등에 업고 환하게 미소 짓는 아버지 진만의 모습이 담겼다. 빛바랜 옛 사진 속 행복한 부자의 모습은 이들 가족이 함께 지나온 세월에 대한 궁금증을 자아낸다.론칭 영상에는 진만네 가족의 희로애락을 담은 촬영 현장과 가족의 의미를 돌아보는 배우들의 인터뷰가 담겼다. "'국제시장2'는 한 가족의 이야기"라는 이성민의 소개를 시작으로 강하늘은 "나를 지켜주는 존재", 정성일은 "전부죠, 전부", 김금순은 "나의 역사", 박진주는 "나를 살아갈 수 있게 해주는 존재"라고 가족의 의미를 되짚었다.문소리는 "가족이 없으면 나의 삶이 시작되지 않았을 것", 우지현은 "힘들 때 함께하는 것이 가족"이라고 이야기했다. 이성민은 "내가 어떤 처지에 있든 돌아갈 수 있는 곳, 가족이니까"라고 말했다. 영상은 웃음을 터뜨리는 일곱 식구의 가족사진으로 마무리된다.이성민은 가족을 위해 평생을 묵묵히 견뎌온 아버지 진만 역을, 강하늘은 아버지와 갈등을 빚는 막내아들 세주 역을 맡았다. 문소리는 어머니 옥련으로 분해 이성민과 부부 호흡을 맞춘다.정성일은 집안의 기둥인 장남 동주 역을, 우지현은 둘째 기주 역을 맡았다. 박진주는 집안의 활력소인 셋째 희주로, 김금순은 고모 성자로 등장한다.'해운대'와 '국제시장'으로 쌍천만 감독에 등극한 윤제균 감독이 전편에 이어 다시 메가폰을 잡았다. 1400만 관객의 사랑을 받았던 전편에 이어 또 한 번 세대 간 공감을 이끌어낼 수 있을지 주목된다.'국제시장2'는 2027년 설 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr