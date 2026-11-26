사진 = 이정현 인스타그램

사진 = 이정현 인스타그램

배우 겸 가수 이정현이 두 번째 영화 연출작으로 서울독립영화제에 초청된 소식을 전했다.이정현은 최근 자신의 인스타그램에 "저의 두 번째 연출작 단편영화 〈성인식〉이 서울독립영화제에 초청됐어요~~! 🥹🎬 제가 존경하는 류승완, 연상호 감독님의 초기작을 소개하며 신진 감독을 발굴해 온 영화제에서 제 작품도 선보이게 되어 정말 기쁘고 뜻깊어요. 감독으로 새롭게 도전하는 저 이정현, 많은 응원 부탁드려요~~! 🫶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이정현은 서울독립영화제 포스터 앞에 쪼그려 앉아 양손을 펼쳐 영화제 문구를 가리키고 있다. 카멜색 코트에 아이보리색 터틀넥 니트, 연청 데님 팬츠를 매치한 이정현은 풍성한 웨이브 헤어스타일과 은은한 미소로 청순한 매력을 발산했다.이어진 사진에서 이정현은 코트 주머니에 양손을 넣고 몸을 살짝 기울인 채 미소를 짓고 있다. 허리 벨트를 묶은 롱코트 스타일링으로 클래식하면서도 멋스러운 겨울 패션을 완성했다.이를 본 팬들은 "진심으로 축하 드리고축하합니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "존경해요", "늘 멋져요" 등의 댓글을 달았다.이정현의 두 번째 연출작이자 대학원 졸업 작품인 '성인식'은 성인이 되는 딸에게 특별한 선물을 마련해 주기 위해 자신의 신체 일부를 팔기로 한 엄마 재순의 이야기를 담은 21분 분량의 단편영화다. 이정현은 각본과 연출은 물론 직접 출연까지 맡았다.앞서 '성인식'은 제30회 부천국제판타스틱영화제 한국 단편 경쟁 부문에 진출했으며, 지난달 제18회 서울국제초단편영화제 경쟁 부문에서 우수상을 받았다. 수상에 이어 제52회 서울독립영화제 페스티벌 초이스 단편 쇼케이스에도 이름을 올리며 영화감독으로서의 입지를 넓히고 있다.한편 이정현은 지난해 첫 번째 단편영화 '꽃놀이 간다'로 감독 데뷔에 나섰으며, 두 번째 연출작 '성인식'을 통해 관객들과 만난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr