26일 방송되는 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 6회에서는 권도혁(성훈 분)이 아버지 권태웅(박정학 분)과 약혼 문제로 대립한다.

26일 방송되는 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 6회에서는 권도혁(성훈 분)이 아버지 권태웅(박정학 분)과 약혼 문제로 대립한다.

성훈이 아버지로부터 일방적인 약혼 통보를 받는다.26일 방송되는 MBN 수목드라마 '보스의 노골적 취향' 6회에서는 권도혁(성훈 분)이 아버지 권태웅(박정학 분)과 약혼 문제로 대립한다.앞서 권도혁은 이은채(오세영 분)와 문태경(이정신 분)의 점심 약속에 난입하며 질투심을 드러냈다. 이후 강원도 리조트 미팅에 이은채를 데려간 권도혁은 함께 장을 보고 삼겹살을 구워 먹으며 둘만의 시간을 보냈다. 두 사람은 바닷가에서 첫 입맞춤까지 나눴다.그러나 권태웅이 권도혁에게 3개월 후 약혼하라고 명령하면서 상황이 달라진다. 권도혁은 만나는 사람이 있다며 반발하지만 아버지가 뜻을 굽히지 않자 결국 참았던 분노를 터뜨린다.이은채와의 관계에도 문제가 생긴다. 이은채는 전 직장에서 자신이 겪었던 부당한 일을 권도혁이 해결해 줬다는 사실을 뒤늦게 알게 된다. 자신의 뒷조사를 했다는 사실에 속상함을 드러낸 이은채는 결국 자리를 피한다.권도혁은 빗속에서 이은채를 뒤따라가 우산을 씌워준 뒤 홀로 비를 맞으며 돌아선다. 이후 감기 기운에 힘들어하는 권도혁을 발견한 이은채는 걱정스러운 표정으로 그의 이마에 손을 얹는다. 그 순간 권도혁이 눈을 뜨면서 두 사람 사이에 묘한 분위기가 형성된다.아버지의 일방적인 약혼 통보와 뒷조사 문제로 갈등을 빚게 된 두 사람이 다시 가까워질 수 있을지 주목된다.'보스의 노골적 취향' 6회는 이날 오후 10시 20분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr