그룹 엔시티 위시 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 위시(NCT WISH)가 첫 고척돔 콘서트의 티켓을 선예매 단계에서 모두 판매하며 공연을 한 차례 추가했다.소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 엔시티 위시는 내년 1월 14~16일 서울 고척스카이돔에서 두 번째 콘서트 투어 'INTO THE WISH : Face Our WISH'(인투 더 위시 : 페이스 아워 위시)의 서울 공연을 개최한다.당초 1월 15~16일 이틀간 공연을 진행할 예정이었으나 팬클럽 선예매에서 두 회차 모두 매진되면서 14일 공연을 추가했다. 이로써 엔시티 위시는 첫 고척돔 입성부터 사흘 연속 공연을 펼치게 됐다.추가 공연의 티켓 예매는 멜론티켓을 통해 진행된다. 오는 12월 2일 국내 팬클럽 선예매, 3일 글로벌 팬클럽 선예매에 이어 4일 일반 예매가 시작된다.엔시티 위시는 올해 연말 음악 시상식에서도 지난해보다 늘어난 수의 트로피를 가져갔다. 지난 15일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA 2026)에서 '톱10', '글로벌 톱10', '글로벌 임팩트 아티스트', '재팬 페이보릿 아티스트 바이 유넥스트' 등 4개 부문에서 수상했다. 지난해 2관왕에서 두 배로 늘어난 수치다.지난 20일 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS)에서는 '베스트 브레이크스루 아티스트'와 '큐텐 페이보릿 메가 아티스트'를 수상하며 해당 시상식에서 처음으로 트로피를 받았다. 이날 무대에서 선보인 정규 1집 수록곡 'Everglow'(에버글로우)는 공연 이후 X(옛 트위터) 한국 실시간 트렌드 1위에 올랐다.한편 엔시티 위시는 오는 12월 5일 일본 오사카 유니버설 스튜디오 재팬에서 열리는 'Winter Special Live at UNIVERSAL STUDIOS JAPAN'에 출연한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr