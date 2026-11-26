사진 = 가인 인스타그램

사진 = 가인 인스타그램

사진 = 가인 인스타그램

그룹 브라운아이드걸스 가인이 완전체 활동 재개와 함께 반가운 근황을 공개했다.가인은 최근 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 가인은 한쪽 눈을 살짝 덮는 숏컷 헤어스타일에 악어가죽 패턴의 블랙 재킷을 입고 시크한 매력을 발산하고 있다. 재킷의 칼라를 높게 세운 스타일링에 특유의 짙은 아이 메이크업과 도톰한 입술이 어우러져 강렬한 인상을 남겼다.이어진 사진에서 가인은 아이보리 컬러의 칼라 니트를 입고 카메라를 응시하고 있다. 자연스럽게 뻗친 머리카락과 은은한 코랄빛 립 메이크업이 세련된 분위기를 자아낸다. 얼굴을 가까이에서 촬영한 사진에서도 매끈한 피부와 또렷한 이목구비가 돋보인다.특히 마지막 사진에서 가인은 나르샤, 제아, 미료와 함께 브라운아이드걸스 완전체 모습을 공개해 눈길을 끌었다. 카메라 가까이에서 셀카를 남기는 가인과 입술을 내민 나르샤, 옆을 바라보는 제아, 손가락을 들어 올린 미료까지 네 사람의 개성 넘치는 표정이 반가움을 더했다.이를 본 팬들은 "꿈이냐 생시냐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "내가 진짜 가인언니랑 완전체 브아걸 얼마나 보고 싶었는데", "아 너무 고우시다 내 천사" 등의 댓글을 달았다.앞서 브라운아이드걸스는 데뷔 20주년을 맞아 공식 유튜브 채널 '가족같은 브아걸'을 개설했다. 지난 25일 공개된 첫 본편에서는 네 멤버가 제아의 집에 모여 2019년 앨범 활동 이후 7년 만에 완전체 촬영에 나서는 모습이 그려졌다.특히 가인은 오랜만의 촬영을 위해 자신의 트레이드마크인 스모키 메이크업을 하고 등장한 이유로 "나를 다 잊었을까 봐"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 또한 "4년을 쉬었는데 연예인이 너무 하고 싶었다"며 활동 공백기 동안 대중에게 다시 인정받고 싶었던 마음을 털어놨다.한편 가인은 브라운아이드걸스 멤버들과 매주 유튜브 콘텐츠를 선보일 예정이며 데뷔 20주년 기념 오프라인 팬미팅도 준비 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr