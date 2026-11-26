'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나솔사계' 글로벌 특집이 방송된다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나솔사계' 14기 광수가 자신에게 데이트권을 쓰겠다는 외국인 여성의 제안을 거절한다. 데이트권 사용을 거부하는 사태에 '사계 민박'이 술렁인다.26일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 경력직 솔로남들과 '글로벌 특집'에 참여한 외국인 여성들이 '사계 데이트권'을 사용해 서로를 알아가는 모습이 그려진다.이날 '사계 데이트권' 쟁탈전을 마치고 숙소로 돌아온 14기 광수는 피곤함에 혼자 방에 눕는다. 그때 한 외국인 여성이 찾아와 14기 광수에게 데이트권을 쓰겠다며 "내일 뭐 하시냐? 저랑 데이트 나가자"라고 제안한다.그러나 14기 광수는 한숨을 내쉬더니 "내일은 (데이트 안 하고) 패스!"라며 거절 의사를 밝힌다. 이후 다시 이불 속으로 들어가 벌러덩 누워 잠을 청한다. 예상치 못한 거절에 충격을 받은 외국인 여성은 인터뷰에서 "어, 조금 그러네…"라며 쓸쓸한 표정을 짓는다.다음 날 오전 데이트권을 사용할 상대를 정한 남녀 출연자들은 하나둘 공용 거실에 모인다. 7기 영식은 주방에서 마주친 1기 영호에게 "사실 작약 님이 나한테 ('사계 데이트권'을) 썼어"라고 은근히 자랑한다.예상 밖의 소식에 화들짝 놀란 1기 영호는 데이트권의 행방을 파악하기 위해 여기저기 묻고 다닌다. 그는 외국인 여성들에게 "'사계 데이트권' 쓰신 분 없어요?"라면서 "여자들은 서로 한 방에서 (속마음) 얘기를 안 하는지?"라고 질문한다.데이트권을 둘러싸고 엇갈리는 솔로남들과 외국인 여성들의 러브라인은 26일 오후 10시 30분 방송되는 '나솔사계'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr