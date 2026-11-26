최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(연출 한준희)의 주연 배우 손석구와 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(연출 한준희)의 주연 배우 손석구와 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

배우 손석구가 넷플릭스 시리즈 '푸른길' 속 독특한 말투를 완성하기 위해 4개월 넘게 아나운서의 음성을 들으며 연습했다고 밝혔다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(연출 한준희)의 주연 배우 손석구와 만나 이야기를 나눴다.'푸른길'은 2002년 서울과 도쿄에서 발생한 기괴한 연쇄살인 사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 범죄 수사극이다. 손석구는 냉철한 판단력과 집요한 추적 본능을 지닌 서울 경찰청 기동수사대 형사 김석 역을 맡아 일본 형사 이노세 히로시(나가야마 에이타)와 사건의 실체를 파헤친다.'푸른길' 공개 이후 손석구의 말투가 시청자들 사이에서 화제가 됐다. 평소 손석구의 말투와는 사뭇 다른 데다 장음과 단음까지 구분해 발음하는 모습이 눈길을 끌었다. 작품의 배경이 2002년인 만큼 시대적 고증을 위한 것이 아니냐는 반응도 나왔다.이에 대해 손석구는 "2002년에 그런 말투를 쓰지 않았다. 제가 그 말투를 선택한 이유는 시대 고증이 전혀 아니다"라고 설명했다. 그는 "'푸른길'의 주제가 어디에도 속하지 않은 사람들의 이야기이지 않나. 역설적으로 어느 곳에도 속하지 않은 사람들이 가장 정확한 언어를 구사할 것이라고 생각했다"며 "그렇기 때문에 가장 정확한 언어를 구사하는 아나운서의 말투를 가져왔다"고 밝혔다.그러면서 손석구는 "어떻게 보면 나는 이 시대에 가장 속해 있는 사람이라는 걸 표현하려는 의지라고 생각했다. 대쪽같은 말투와 상대방의 의견을 단칼에 거절할 것 같은 단호한 목소리가 캐릭터의 배경을 설명하는 데 효율적일 것 같았다"고 덧붙였다.실제 아나운서를 모델로 삼아 석이의 말투를 완성했다는 손석구는 "촬영에 들어가기 4개월 전부터 아침에 일어나 이어폰을 꽂고 마스크를 낀 채 걸었다. 장음과 단음을 구별하는 법을 배운 게 아니라 너무 많이 듣다 보니 이 대사를 그 아나운서라면 이렇게 하겠다는 생각이 들었다"고 말했다.주인공으로서 개성이 강한 말투를 택하는 데 부담감도 있었다. 손석구는 "너무 튀면 안 되는 주인공이 과감한 선택을 하니까 감독님도 의심이 갔을 것이다. 한준희 감독님은 새로운 시도를 좋아하시는 분인데도 첫 촬영 때 너무 떨리더라"고 회상했다.그러면서 "사건을 브리핑하는 장면이 첫 촬영이었다. 4~5개월을 연습했는데 아닌 것 같다고 하시면 끝이지 않나. 난 다른 거 할 것도 없는데 싶었다"며 "하고 나니까 감독님이 '이거 좋은 것 같아요'라고 말씀해 주셨다. 자신감을 얻고 시작했다. 배우 친구들도 연락이 와서 그게 좋다고 하더라"고 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr