손석구는 이번 작품을 위해 아나운서의 말투를 연구하고 익혔다. / 사진제공=넷플릭스

손석구는 '푸른길'에서 일본 배우 나가야마 에이타와 연기 호흡을 맞췄다. / 사진제공=넷플릭스

배우 손석구가 일본 배우 에이타와 호흡을 맞춘 소감을 전했다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(연출 한준희)의 주연 배우 손석구와 만나 이야기를 나눴다.'푸른길'은 2002년 서울과 도쿄에서 발생한 기괴한 연쇄살인 사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 범죄 수사극이다. 손석구는 냉철한 판단력과 집요한 추적 본능을 지닌 서울 경찰청 기동수사대 형사 김석 역을 맡아 일본 형사 이노세 히로시(나가야마 에이타)와 사건의 실체를 파헤친다.이날 손석구는 함께 호흡을 맞췄던 일본 배우 나가야마 에이타에 대해서도 언급했다. 그는 손석구는 낯선 환경에서 연기하는 에이타의 심정을 누구보다 잘 이해할 수 있었다고 밝혔다. 손석구 역시 지난해 미국 독립영화 '베드포드 파크'를 촬영하며 낯선 환경에서 연기한 경험이 있기 때문이다.손석구는 "에이타 입장에서는 낯선 곳에 와서 혼자 툭 떨어져 자기 일을 하는 거다. 저도 지난해 미국에 가서 낯선 곳에서 연기해 볼 기회가 있었는데 그렇게 되면 생각도 많아지고 작아지기도 한다"고 말했다.이어 그는 "그런 상황을 긍정적인 에너지로 변화시키면 전에 나한테 없었던 창작 에너지로 바뀌는 걸 느꼈다. '나한테 이런 모습이 있었나' 싶더라. 저는 그런 걸 경험해 봤기 때문에 에이타가 그러고 있다는 걸 느꼈다"며 "이 친구가 엄청나게 집중해서 연기하고 있구나 싶었다. 저도 연기를 하는 사람이지 않나. 그에 대한 감동이 있었다"고 털어놨다.손석구는 에이타의 연기 열정을 야구선수에 빗대 표현하기도 했다. 그는 "첫 촬영부터 크랭크업까지 별것 아닌 인서트 하나를 찍을 때도 많은 생각을 하고 의도를 전달하려고 하더라. 100회차가 넘는 촬영을 하면서 매번 그렇게 하는 건 투수가 매 이닝 마운드에서 계속 강속구를 던지는 것과 비슷하다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "그런 에너지 덕분에 저도 같이 따라갈 수 있었다. 그런 게 서로 통하지 않았나 싶다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr