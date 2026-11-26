유도 선수 출신 조준현이 소이원에게 정식으로 교제를 제안한다./ 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

유도 선수 출신 조준현이 아나운서 소이원에게 정식으로 교제를 제안한다.오는 27일 방송되는 채널A '신랑수업2' 36회에서는 조준현과 소이원이 경북 김천으로 여행을 떠나는 모습이 그려진다.이날 조준현은 "우리 관계를 결판내려 한다. 이원 씨에게 정식으로 고백하기 위해 이번 여행을 기획했다"고 밝힌다. 그는 소이원이 평소 좋아하는 음식과 취미를 고려해 데이트 코스를 준비한다.두 사람이 가장 먼저 찾은 곳은 김천에서 열린 김밥 축제다. 그러나 조준호 없이 만난 두 사람 사이에는 어색한 분위기가 감돈다. 이를 지켜보던 이승철, 탁재훈, 송해나는 "확실히 조준호가 없으니 심심하긴 하다", "지금 조준호가 어디에선가 김밥을 말고 있는 거 아냐?"라고 말한다. 조준호 역시 "제가 없으니까 아무것도 안 돌아가는 것 같다"며 답답해한다.이후 조준현은 놀이기구를 좋아하는 소이원을 위해 스카이워크 체험에 나선다. 두 사람은 출렁다리에서 야경을 감상하며 데이트를 이어간다.밤이 깊어지자 조준현은 고백할 타이밍을 살피기 시작한다. 이내 용기를 낸 그는 소이원에게 "진지하게 사귀면서 알아갔으면 해"라고 마음을 전한다. 그러나 소이원은 곧바로 대답하지 못하고 한참 동안 생각에 잠긴다.앞서 김요한과 오연희가 정식 교제를 시작한 가운데 조준현과 소이원도 새로운 커플로 거듭날 수 있을지 주목된다.'신랑수업2'는 오는 27일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr