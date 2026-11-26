사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 브랜드 행사 일정을 소화하며 다채로운 패션 감각을 뽐냈다.기은세는 최근 자신의 인스타그램에 "피브비 행사 출발 🛬"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 기은세는 비행기 창가에 앉아 한쪽 손바닥을 펼친 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 네이비 컬러의 볼캡을 눌러쓰고 그레이 집업에 청바지를 매치해 편안하면서도 세련된 기내 패션을 완성했다. 창문을 통해 들어오는 햇살에 윤기 나는 피부와 또렷한 이목구비가 더욱 돋보인다.이어진 사진에서 기은세는 웅장한 건축물을 배경으로 한 손을 머리 뒤로 올린 채 입술을 살짝 내밀고 있다. 컬러풀한 프린트가 들어간 크롭 맨투맨에 와이드 데님 팬츠를 매치했으며 허리선이 살짝 드러나는 스타일링으로 늘씬한 비율을 자랑했다.또 다른 사진에서 기은세는 은은한 광택이 도는 드레스에 블랙 레더 재킷을 어깨에 걸쳐 시크한 매력을 발산했다. 얼굴 가까이 와인잔을 들어 올리고 카메라를 응시하는 모습에서는 우아하면서도 고혹적인 분위기가 묻어난다.마지막 사진에서 기은세는 민트색 니트를 들어 보이며 입술을 쭉 내민 귀여운 표정을 짓고 있다. 화이트 크롭 상의와 블랙 재킷, 연청 데님 팬츠를 조합한 감각적인 스타일링에 커다란 귀걸이로 포인트를 줬다.이를 본 팬들은 "예쁘다예뻐", "미모를 널리 알리고 오시요", "너무 예뻐", "언제나 아름다우십니다", "진짜 곱다", "귀여워" 등의 댓글을 달았다.한편 1983년생인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr