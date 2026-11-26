사진 제공 = 에이스팩토리

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배우 이종석이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'의 종영을 맞아 일본 열도를 뜨겁게 달궜다.'재혼 황후'에서 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡은 이종석은 지난 25일 일본 도쿄를 방문해 현지 프로모션을 진행했다. 콜라보 카페 깜짝 방문부터 현지 방송 출연, 스페셜 상영회까지 소화하며 팬들과 특별한 시간을 보냈다.이종석은 도쿄 신오쿠보에 마련된 '재혼 황후' 콜라보 카페에 예고 없이 등장했다. 하인리의 명대사인 “만나 뵙게 되어 영광입니다, 나의 퀸”이 적힌 쪽지와 파란 장미에 이어 이종석이 직접 모습을 드러내자 현장은 팬들의 환호로 가득 찼다. 이종석은 팬들에게 직접 마카롱을 나눠주고 기념사진을 촬영하며 추억을 선물했다.이후 신오쿠보 거리에 설치된 '재혼 황후' 대형 옥외광고에 사인을 남기고 팬들에게 파란 장미를 건넸다. 일본 후지TV의 장수 아침 정보 프로그램 '논스톱!' 촬영에도 참여했다.이날 저녁에는 도쿄 도라노몬 힐스에서 열린 '재혼 황후' 최종회 기념 스페셜 상영회에 단독으로 참석했다. 객석 뒤편에서 깜짝 등장한 이종석은 팬들과 일일이 악수를 나누며 무대로 향했다.이종석은 하인리 역을 소화한 것에 대해 “최선을 다했다. 원작이 많은 사랑을 받은 작품이라 사실 부담도 있었지만, 많은 분들이 호의적으로 봐주셔서 감사한 작품이 됐다”라고 밝혔다.스스로에게 매긴 왕자님 점수는 85점이었다. 이종석은 “원작의 느낌을 더 많이 잘 살리고 싶었지만, 아직은 부족한 게 많다. 조금 더 발전해 나가는 모습을 보여드리도록 더욱 노력하겠다”라고 겸손한 모습을 보였다.일본 언론도 이종석의 행보에 주목했다. 오리콘, 모델프레스, 영화 나타리 등 현지 주요 매체들이 상영회 소식을 잇달아 보도했다. 일본 영화 전문 매체 에이가닷컴은 “‘팬서비스의 신’의 진면목을 발휘했다”라며 이종석의 팬사랑을 조명했다.이종석은 26일과 27일 일본 도쿄를 시작으로 12월 12일 중국 청두, 19일 일본 오사카에서 팬미팅 'SIDE NOTE'를 개최한다. 오는 12월 6일에는 메가박스 코엑스에서 진행되는 '재혼 황후' 최종화 상영회 및 GV(관객과의 대화)에 참석해 국내 팬들과 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr