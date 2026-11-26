신인 배우 차승우가 야구 선수로 안방극장에 데뷔한다. / 사진 제공 : 더프로젝트컴퍼니

신인 배우 차승우가 야구 선수로 안방극장에 데뷔한다. / 사진 제공 : 더프로젝트컴퍼니

신인 배우 차승우가 야구 선수로 안방극장에 데뷔한다.26일 소속사 더프로젝트컴퍼니에 따르면 차승우는 치열한 오디션 경쟁을 뚫고 tvN 새 토일드라마 '기프트'에 캐스팅됐다.'기프트'는 불의의 사고로 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.차승우는 극 중 덕천고 야구부 소속 1학년 사이드암 투수 김찬영 역을 맡았다. 동그란 안경이 특징인 김찬영은 마음이 여리고 동료들을 살뜰히 챙기는 인물이다. 야구에 대한 열정은 남다르지만 마운드에 오르면 긴장한 나머지 제 실력을 발휘하지 못한다. 이후 정민용 감독과 동료들의 도움을 받아 점차 자신감을 되찾아간다.어린 시절 실제로 야구를 했던 차승우는 자신의 경험을 토대로 캐릭터를 연구하며 첫 드라마 출연을 준비했다.'기프트'는 오는 12월 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr