사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 14기 현숙이 호주 시드니에서의 근황을 공개했다.14기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "시드니에서 분위기좀 내보려면 요기! 라이브 재즈공연 보면서 맛난 식사를 즐길 수 있는 프렌치 레스토랑, 저장해 두셨다가 시드니 가시면 다녀오셔요 :)공연 타임에 맞춰 미리 예약하구 가기! 테이블 자리로 예약해야 편하게 공연 보면서 식사하기 좋아요🍴🥩🍽️Prime Beef Tartare, Kimchi Gratin 추천!🫶🏻호텔에서 쉬다가 대충 주워 입고 나갔는데… 입장 하자마자 핀터 갬성 므찐 온니야들 분위기에 주눅…😇😇😇 예뿌게 드레스업 하구 가셔서 예쁜 사진도 남기고 오셔요☺️✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 14기 현숙은 은은한 조명이 비치는 레스토랑에서 붉은색 음료가 담긴 잔을 들고 미소 짓고 있다. 몸에 밀착되는 스트라이프 민소매 상의에 머리를 깔끔하게 묶어 단아하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 14기 현숙은 잔을 들어 올린 채 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 조명 아래 윤기가 흐르는 피부와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 14기 현숙은 진열장 앞에 서서 옆모습을 드러냈다. 허리선을 강조하는 민소매 상의에 섬세한 짜임이 돋보이는 크로셰 롱스커트를 매치해 여성스러운 매력을 뽐냈다.마지막 사진에서 14기 현숙은 붉은색 장식으로 꾸며진 크리스마스트리 옆에서 팔짱을 낀 채 미소 짓고 있다. 아이보리 컬러의 니트 카디건을 걸쳐 포근한 분위기를 더했다.14기 현숙은 시드니에서 방문한 레스토랑의 추천 메뉴부터 공연 시간에 맞춘 예약 방법까지 공유했다. 호텔에서 쉬다가 편안한 차림으로 외출했다는 14기 현숙은 다른 손님들의 멋스러운 스타일링에 주눅이 들었다는 솔직한 후기도 전했다.한편 14기 현숙은 SBS Plus·ENA 연애 리얼리티 프로그램 '나는 솔로' 14기 출연자로 SNS를 통해 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr