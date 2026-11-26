텐아시아 DB

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배우 신민아가 강렬한 올레드 스타일링으로 청룡영화상 레드카펫을 물들였다.신민아는 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상 레드카펫 행사에 참석했다. 이날 신민아는 드레스부터 립 메이크업까지 레드 컬러로 통일하며 화려한 비주얼을 뽐냈다.신민아는 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 레드 튜브톱 드레스를 선택했다. 별다른 장식 없이 몸의 곡선을 따라 자연스럽게 떨어지는 실루엣이 세련된 분위기를 자아냈다. 허리 라인을 강조한 디자인은 신민아의 늘씬한 체형을 더욱 돋보이게 했다.특히 눈길을 끈 것은 드레스만큼이나 선명한 레드립이었다. 채도가 높은 레드 컬러는 이목구비와 피부톤에 따라 자칫 메이크업만 도드라져 보일 수 있어 소화하기 까다롭다. 여기에 드레스까지 같은 계열의 색상으로 맞추는 것은 더욱 과감한 선택이다.그러나 신민아는 화려한 이목구비와 밝은 피부톤을 바탕으로 강렬한 레드립을 자연스럽게 소화했다. 드레스와 입술이 서로 경쟁하기보다는 신민아 특유의 고혹적인 분위기를 극대화했다.헤어스타일과 액세서리에서는 절제미를 살렸다. 긴 흑발을 귀 뒤로 깔끔하게 넘겨 얼굴선을 드러냈으며, 목걸이 대신 길게 떨어지는 귀걸이와 손목, 손가락의 주얼리로 포인트를 줬다. 강렬한 색채와 간결한 스타일링 사이에서 적절한 균형을 찾은 모습이다.레드카펫과 드레스의 색상이 겹치는 상황에서도 신민아의 존재감은 단연 돋보였다. 화려한 장식이나 과감한 디자인 대신 컬러 하나만으로 시선을 사로잡았다. 강렬한 색상마저 자신의 매력으로 흡수한 신민아의 미모가 빛을 발한 순간이었다.한편, 신민아는 디즈니플러스 '재혼 황후'에 출연했다. ‘재혼 황후’는 동대제국의 황후 나비에가 도망 노예 라스타에게 빠진 황제 소비에슈로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 이야기를 담은 로맨스 판타지 대서사극이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr