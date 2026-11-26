배우 이상이는 2020년 박동빈과 결혼했다. / 사진=이상이 SNS

배우 이상이가 세상을 떠난 남편 고(故) 박동빈의 생일을 맞아 고인을 추모했다.이상이는 26일 자신의 SNS에 "23일, 아빠를 보내고 처음 맞는 생일"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에는 딸과 함께 박동빈의 묘소를 찾은 모습이 담겼다.이상이는 딸과 함께 고인이 평소 즐겨 마시던 소주를 묘소에 올렸다고 했다. 그는 "딸이 잔을 부어주자마자 내리던 비가 멈추고 먹구름 사이로 해가 쨍하고 비췄다 사라졌다"며 당시 상황을 전했다.이어 "잠깐이었지만 너무 선명했던 그 햇살 덕분에, 요즘 들어 더 크게 밀려오던 현실 타격감에 버거웠던 내 마음도 한결 따뜻해지는 듯했다"고 적었다. 그러면서 "늘 우리 곁에서 지켜봐 줘서 고마워. 너무 보고 싶고, 그립고, 또 그립고, 그리워. 생일 축하해 오빠"라며 남편을 향한 그리움을 드러냈다.박동빈은 지난 4월 29일 향년 56세로 세상을 떠났다. 경찰 조사 결과 사인은 심장병으로 알려졌다. 그는 영화 '쉬리', '태극기 휘날리며'와 드라마 '불멸의 이순신', '성균관 스캔들', '사랑했나봐' 등에 출연했다. 특히 '사랑했나봐'에서 주스를 뱉는 장면이 화제를 모으면서 '주스 아저씨'라는 별명을 얻기도 했다.이상이는 2020년 박동빈과 결혼해 2023년 1월 딸을 얻었다. 부부는 채널A 예능 '오은영의 금쪽상담소'에 출연해 딸의 선천성 심장 질환을 밝힌 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr