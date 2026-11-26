배우 현빈, 손예진 부부가 각자의 대표작에서 연인으로 호흡을 맞췄던 배우들과 청룡영화상 무대에 올랐다. / 사진='청룡영화상' 방송 화면 캡처

배우 현빈, 손예진 부부가 각자의 대표작에서 연인으로 호흡을 맞췄던 배우들과 청룡영화상 무대에 올랐다. / 사진='청룡영화상' 방송 화면 캡처

배우 현빈, 손예진 부부가 각자의 대표작에서 연인으로 호흡을 맞췄던 배우들과 청룡영화상 무대에 올랐다. / 사진='청룡영화상' 방송 화면 캡처

배우 현빈, 손예진 부부가 각자의 대표작에서 연인으로 호흡을 맞췄던 배우들과 청룡영화상 무대에 올랐다.지난 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 '제47회 청룡영화상' 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 MC를 맡은 가운데 지난해 남녀주연상을 나란히 받았던 현빈과 손예진은 올해 시상자로 참석했다.손예진은 여우주연상 시상을 위해 정해인과 등장했다. 두 사람은 2018년 방송된 JTBC 드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나'에서 연상연하 커플로 호흡을 맞춘 바 있다. 작품을 통해 인연을 맺었던 이들이 오랜만에 공식 석상에 함께 모습을 보였다. 손예진은 긴 생머리에 흰색 드레스를 착용했고 정해인은 턱시도 차림으로 무대에 섰다. 두 사람은 영화 '가능한 사랑'의 전도연에게 여우주연상 트로피를 전달했다.남우주연상 시상자로 나선 현빈 역시 과거 드라마에서 호흡을 맞췄던 배우와 함께했다. 그의 옆자리를 채운 사람은 2005년 방송된 '내 이름은 김삼순'에서 옛 연인으로 등장했던 정려원이었다. 정려원은 "우리가 한 프레임에 담긴 게 21년 만이다"라며 오랜 인연을 언급했다. 현빈은 "시간이 빠르다는 걸 느낀다. 그때는 둘 다 신인이었는데 이렇게 같이 서 있으니까 감회가 새로운 것 같습니다"라고 화답했다. 두 사람은 '가능한 사랑'의 설경구에게 남우주연상 트로피를 건넸다.지난해 부부가 동반 수상의 기쁨을 누렸다면 올해는 각자의 대표작에서 인연을 맺었던 상대역과 시상식에 나섰다는 점에서 관심을 끌었다. 시상자 조합을 접한 누리꾼들은 "감다살"(감 다 살아 있네), "무슨 일이냐", "드라마 커플이 '청룡'에서 재회하는 모습을 볼 수 있다니" 등의 댓글을 남기며 반가움을 표했다.올해 청룡영화상에서는 나홍진 감독의 '호프'가 최우수작품상을 받았다. 감독상은 '세계의 주인'의 윤가은 감독에게 돌아갔으며 남녀조연상은 '군체'의 구교환과 '가능한 사랑'의 조여정이 차지했다. 남녀신인상 수상자로는 '왕과 사는 남자'의 박지훈과 '세계의 주인'의 서수빈이 호명됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr