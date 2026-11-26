텐아시아 DB

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모델 출신 배우 정호연이 독보적인 드레스 핏으로 청룡영화상 레드카펫을 장악했다.정호연은 지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 제47회 청룡영화상 레드카펫 행사에 참석했다. 이날 정호연은 강렬한 레드 컬러의 드레스를 입고 등장해 모델 출신다운 남다른 비율을 자랑했다.정호연이 선택한 드레스는 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 하트 네크라인의 튜브톱 디자인이다. 허리 부분에 자연스럽게 잡힌 주름과 바닥까지 길게 이어지는 스커트가 우아하면서도 고혹적인 분위기를 자아냈다.특히 정호연 특유의 호리호리한 실루엣이 돋보였다. 가느다란 팔과 길게 뻗은 목선, 군더더기 없는 허리 라인이 드레스의 매력을 극대화했다. 화려한 장식 없이도 모델 출신다운 신체 비율과 자연스러운 자세만으로 완성도 높은 드레스 자태를 보여줬다.헤어와 메이크업 역시 드레스의 강렬한 색감을 살리는 방향으로 연출했다. 머리카락을 깔끔하게 뒤로 넘긴 올림머리로 얼굴과 목선을 드러냈으며, 드레스와 같은 계열의 레드립을 선택해 통일감을 줬다. 여기에 간결한 목걸이를 매치해 세련미를 더했다.무엇보다 정호연의 여유로운 표정과 당당한 워킹이 인상적이었다. 오랜 시간 런웨이에 섰던 모델답게 긴 드레스 자락마저 자연스럽게 활용하며 레드카펫을 자신의 무대로 만들었다.강렬한 레드 컬러와 간결한 실루엣, 절제된 액세서리의 조화도 훌륭했다. 드레스 자체의 화려함에 의존하기보다는 자신의 신체적 강점과 개성을 적극적으로 살린 스타일링이었다. 모델 출신 배우의 저력을 제대로 보여준 레드카펫 패션이었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr