/사진제공=두오버엔터테인먼트

프로듀서 코드 쿤스트(CODE KUNST)가 그룹 방탄소년단(BTS) 정국, 디피알 이안(DPR IAN) 등과 협업한 정규 앨범을 약 3년 만에 선보인다.소속사 두오버엔터테인먼트(이하 두오버)에 따르면 코드 쿤스트는 오는 12월 3일 정규 6집 'Prankstar'(프랭크스타)를 발매한다.두오버는 공식 SNS를 통해 이번 앨범의 트랙리스트를 공개했다. 앨범에는 더블 타이틀곡 'Prankstar (Feat. DPR IAN)'와 'Love is Blind (Feat. Jung Kook of BTS)'(러브 이즈 블라인드)를 비롯해 총 14곡이 수록된다.첫 번째 타이틀곡에는 국내외에서 활동 중인 디피알 이안이 피처링 아티스트로 참여했다. 두 번째 타이틀곡은 방탄소년단 정국과 함께 작업했다. 코드 쿤스트는 서로 다른 음악적 색깔을 지닌 두 아티스트와 협업해 더블 타이틀곡으로 앨범을 구성했다.수록곡 작업에도 국내외 여러 아티스트가 합류했다. 디모 렉스(DIMO REX), 크러쉬(Crush), 브라이언 체이스(Bryan Chase), 세로(Cero), 맥 킨(Mack Keane), 조이스 라이스(Joyce Wrice), 배우 김민하, 드비타(DeVita), 콜드(Colde), 우즈(WOODZ), 그룹 데이식스(DAY6) 영케이(Young K) 등이 참여진에 이름을 올렸다.이번 앨범에는 방송인과 음악인으로 활동하는 코드 쿤스트의 이야기가 담겼다. 코드 쿤스트는 방송에서 대중에게 웃음을 주는 자신의 모습과 대중매체에 드러나지 않는 개인적인 삶을 앨범의 소재로 삼았다.그간 여러 장르의 아티스트와 협업해 온 코드 쿤스트는 이번 정규 앨범에서도 다양한 참여진과 함께 음악적 변화를 시도했다. 약 3년 만의 정규 앨범인 만큼 방송 활동을 이어온 그가 그동안 작업한 음악을 만나볼 수 있을 전망이다.코드 쿤스트의 정규 6집 'Prankstar'는 오는 12월 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr