넷플릭스 예능 '데블스 플랜3'에서 장동민의 무패 신화를 깨고 상금 2억원을 거머쥔 현경렬이 우승 소감을 밝혔다. / 사진=넷플릭스

넷플릭스 예능 '데블스 플랜3'에서 장동민의 무패 신화를 깨고 상금 2억원을 거머쥔 현경렬이 우승 소감을 밝혔다.26일 현경렬은 자신의 SNS에 "사실 촬영 이후 마지막 회가 공개되기까지, '이거 혹시 개꿀잼 몰카였나? 아니면 내가 꿈을 꿨나?' 싶을 정도로 현실감이 없었습니다. 그만큼 대단한 출연진분들과 치열한 일주일을 함께 보낼 수 있어서 정말 많은 것을 배웠고, 큰 영광이었습니다"라는 글을 올렸다.특히 결승전에서 맞붙었던 장동민을 향해 각별한 애정을 드러냈다. 현경렬은 "GOAT 동민이 형. 생활동에서 자주 함께하며 서바이벌과 방송, 그리고 인생에 대해 많은 조언을 해 주셨습니다. 매일 새벽까지 연습에 몰두하시는 모습은 그야말로 '서바이벌계의 신'다웠습니다"라고 말했다.함께 경쟁했던 출연진을 향한 응원도 당부했다. 그는 "저는 16명의 참가자 모두가 우승할 충분한 능력을 지니고 있었다고 생각합니다. 매일, 그리고 매 순간마다 누구에게 운이 조금 더 따랐는지, 누가 자기 능력을 마음껏 발휘했는지에 따라 승부가 기울었을 뿐입니다"라고 밝혔다.이어 "저는 첫날부터 마지막 날까지 오직 우승만 바라봤습니다. 단 한 순간도 후회를 남기고 싶지 않아서 매 순간 절박한 마음으로 버텼습니다"라며 "그 간절함이 결승에서 찾아온 실낱같은 기회를 붙잡게 해 주었다고 생각합니다. 그 순간으로 다시 돌아가더라도 저는 같은 선택을 할 것 같습니다"라고 덧붙였다.향후 서바이벌 프로그램에 다시 출연할 가능성도 열어뒀다. 현경렬은 "그리고 또 기회가 주어진다면, 저만의 방식으로 우승을 향해 걸어가 보겠습니다"라면서도 "운이든 실력이든 갓을 이겼으니 딱 올해까지만 좀 꺼드럭대고, 다시 평범한 직장인으로 돌아가겠습니다"라고 너스레를 떨었다. 방송 준비를 도와주고 우승 사실을 비밀에 부쳐준 아내에게도 고마움을 전했다.앞서 현경렬은 지난 24일 공개된 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3') 최종회에서 장동민을 상대로 2대 1 승리를 거두며 우승 상금 2억원의 주인공이 됐다. 2016년 tvN '소사이어티 게임' 시즌1에서도 우승했던 그는 10년 만에 또다시 두뇌 서바이벌 정상에 올랐다.현경렬은 서울대학교 컴퓨터공학과 출신으로 글로벌 빅테크 기업 구글에서 근무하는 소프트웨어 엔지니어다. 2016년 '소사이어티 게임' 출연 당시 뛰어난 두뇌 회전과 게임 분석 능력으로 '알파경'이라는 별명을 얻었다. 이번 '데블스 플랜3'에서는 장동민의 서바이벌 6번째 우승을 저지하며 자신의 두 번째 서바이벌 우승 기록을 세웠다.안녕하세요. '데블스 플랜: 데드 어게인'에 출연한 현경렬입니다.사실 촬영 이후 마지막 회가 공개되기까지, '이거 혹시 개꿀잼 몰카였나? 아니면 내가 꿈을 꿨나?' 싶을 정도로 현실감이 없었습니다.그만큼 대단한 출연진분들과 치열한 일주일을 함께 보낼 수 있어서 정말 많은 것을 배웠고, 큰 영광이었습니다.GOAT 동민이 형. 생활동에서 자주 함께하며 서바이벌과 방송, 그리고 인생에 대해 많은 조언을 해 주셨습니다. 매일 새벽까지 연습에 몰두하시는 모습은 그야말로 '서바이벌계의 신'다웠습니다.존박 선생님, 아니 박이는 동생임에도 감옥동에서 형 같은 존재이자 정신적 버팀목이 되어 주었습니다.데드 어게인 그 자체인 원영이는 언제나 든든한 일반인 동지였습니다.현규는 제게 부족했던 배짱으로 보석 암시장 게임을 성공적으로 이끌어 주었습니다.현민이는 미스터리 거래소에서 제 연맹의 징표 지분까지 챙겨 이야기해 줘서 정말 고마웠습니다. 물론 늘 경계할 수밖에 없는 위협적인 플레이어이기도 했습니다.출구와는 다음에 딱지 한판 같이 치고 싶고, 리사를 속인 것은 미안하고, 동재의 불안한 마음은 제가 제일 잘 이해합니다. 신동이와 친구가 될 기회를 더 많이 갖지 못한 것도 아쉽습니다.유배지의 왕 재재님! 항상 분위기를 편안하게 만들어 주시고 게임에 활기를 불어넣어 주셔서 감사합니다. 재재님이 부활하지 않으셨다면 아마 적막만 가득했을 겁니다. 이도, 넉살님, 스텔라장님, 석진이 형까지 유배지 팀의 유배지어 해석도 정말 흥미롭게 지켜보았습니다.마지막으로 진호 형. 입장하실 때 그 목소리를 듣는 순간 (무슨 말인지는 못 알아들었지만) '내가 진짜 서바이벌에 들어왔구나' 싶어 가슴이 설렜던 기억이 납니다.그리고 플레이어들보다 더 고생하신 제작진분들. 특히 첫날 저희가 저주를 푼다고 새벽까지 촬영 대기하느라 잠도 거의 못 주무신 생활동 담당자분들, 정말 고생 많으셨습니다. 소중한 기회를 주시고, 부족한 저를 멋지게 담아 주신 제작진 여러분께 진심으로 감사드립니다.저는 16명의 참가자 모두가 우승할 충분한 능력을 지니고 있었다고 생각합니다. 매일, 그리고 매 순간마다 누구에게 운이 조금 더 따랐는지, 누가 자기 능력을 마음껏 발휘했는지에 따라 승부가 기울었을 뿐입니다. (물론 이미 신의 영역에 계신 동민이 형은 논외로 하겠습니다)각자의 소신과 방식으로 치열하게 부딪히며 최고의 무대를 만든 16명 모두를 온전히 존중하고 응원해 주셨으면 좋겠습니다.저는 첫날부터 마지막 날까지 오직 우승만 바라봤다. 단 한 순간도 후회를 남기고 싶지 않아서 매 순간 절박한 마음으로 버텼습니다.그 간절함이 결승에서 찾아온 실낱같은 기회를 붙잡게 해 주었다고 생각합니다. 그 순간으로 다시 돌아가더라도 저는 같은 선택을 할 것 같습니다.그리고 또 기회가 주어진다면, 저만의 방식으로 우승을 향해 걸어가 보겠습니다. (서바이벌을 그만둔다고 하면 동민이 형이 1시간 동안 서바이벌 강의를 해 주십니다)운이든 실력이든 갓을 이겼으니 딱 올해까지만 좀 꺼드럭대고, 다시 평범한 직장인으로 돌아가겠습니다.곁에서 방송 준비를 도와주고, 그동안 근질거리는 입을 꾹 참아 준 아내에게 진심으로 고맙고 사랑한다는 말을 전합니다.방송 내내 함께 응원하고 지켜봐 주신 시청자분들께도 진심으로 감사드립니다.모두 따뜻한 연말 보내세요.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr