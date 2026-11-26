가수 거미가 최근 불거진 건강 이상설에 대해 직접 해명했다./ 사진=텐아시아 DB

가수 거미가 최근 불거진 건강 이상설에 대해 직접 해명했다./ 사진=유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'

가수 거미가 최근 불거진 건강 이상설에 대해 직접 해명했다.지난 25일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 거미가 게스트로 출연했다.이날 탁재훈과 신규진은 최근 거미의 수척한 모습이 담긴 사진을 언급했다. 탁재훈이 결혼 생활에 문제가 있는 것 아니냐고 짓궂게 묻자 거미는 "결혼 생활은 너무 행복하다"며 선을 그었다.거미는 해당 사진이 라디오 출연을 마친 뒤 찍은 기념사진이라고 설명했다. 당시 성시경의 음악 콘텐츠에 출연할 예정이어서 메이크업을 한 상태였지만 아이라인이 번지면서 유독 수척하게 나왔다는 것. 거미는 사진이 공개된 이후 지인들로부터 건강을 걱정하는 연락을 받았다며 "내가 봐도 걱정스럽게 나오긴 했다"라고 인정했다.다만 육아와 일을 병행하면서 체력적인 부담이 커진 것은 사실이라고 밝혔다. 거미는 "두 아이를 케어하고 일도 계속하고 있기 때문에 사실 체력적으로 힘든 건 맞다"고 털어놨다.남편 조정석의 근황도 전했다. 거미는 "남편도 촬영 중이라 집에 있는 시간에는 당연히 도와주는데 나가 있는 시간이 많아서 저보다 더 수척하다, 둘이 마주치면 서로 너무 말랐다고 말한다"고 밝혔다. 이를 들은 탁재훈은 두 사람을 '유령 부부'라고 지칭해 웃음을 자아냈다.현재 전국 투어를 진행 중인 거미는 사촌 동생을 비롯한 가족들의 도움을 받아 육아와 공연을 병행하고 있다. 첫째 딸이 어렸을 때는 아이를 데리고 전국 투어를 다니기도 했다고.조정석과의 연애 시절도 회상했다. 거미는 조정석과 처음 만난 날 노래방에서 자신의 곡 '눈꽃'을 불렀다며 이후 연애할 때도 함께 노래방을 자주 찾았다고 밝혔다. 자신보다 조정석이 노래를 더 많이 불렀다며 남편의 가창력을 칭찬하기도 했다.거미와 조정석은 2013년 지인의 소개로 만나 약 5년간 교제한 끝에 2018년 결혼했다. 2020년 8월 첫딸을 얻었으며 올해 1월 둘째 딸을 품에 안았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr