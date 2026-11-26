이민호가 팬들을 다독였다. / 사진=텐아시아DB

배우 이민호가 제47회 청룡영화상 남우조연상 수상이 불발된 가운데 자신을 응원해 준 팬들에게 감사 인사를 건넸다.26일 이민호는 자신의 SNS에 "추운데 조심히들 돌아가요. 고마워요 다들"이라는 글을 게재했다.이민호가 공유한 영상에는 전날 열린 청룡영화상 레드카펫에 오른 모습이 담겼다. 검은색 턱시도를 입은 이민호는 자신을 향해 환호하는 팬들에게 미소를 보이며 다양한 포즈를 취했다. 이민호는 이어 다른 영상을 공유한 뒤 "아쉬워 말아요"라는 글도 남기며 자신의 수상을 기대했던 팬들을 다독였다.지난 25일 서울 여의도 KBS홀에서 배우 이제훈과 한지민의 사회로 제47회 청룡영화상이 열렸다. 영화 '암살자(들)'로 남우조연상 후보에 오른 이민호는 구교환('군체'), 오정세('와일드 씽'), 음문석('호프'), 조인성('가능한 사랑')과 경쟁했다. 남우조연상은 구교환에게 돌아갔다.최우수작품상은 나홍진 감독의 영화 '호프'가 차지했다. 영화 '가능한 사랑'에서 부부로 호흡을 맞춘 설경구와 전도연은 각각 남우주연상과 여우주연상을 받았다. 여우조연상은 '가능한 사랑'의 조여정이, 감독상은 '세계의 주인'의 윤가은 감독이 수상했다.지난 9월 개봉한 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 둘러싼 의혹을 추적하는 이야기다. 이민호는 사건의 진실을 파헤치는 사회부 신입 기자 한영일 역을 맡아 유해진, 박해일과 호흡을 맞췄다. 해당 작품은 누적 관객 340만명을 넘어섰다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr