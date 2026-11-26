사진 = 박주미 인스타그램

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사진 = 박주미 인스타그램

배우 박주미가 명품 주얼리 화보 B컷을 공개하며 눈부신 미모를 뽐냈다.박주미는 최근 자신의 인스타그램에 "티파니앤코🩵예쁘게 찍어 주셔서 B컷도 올려 봅니다🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박주미는 선명한 블루 컬러의 드레스를 입고 크리스마스 종 모양의 장식품을 얼굴 가까이 들어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 연출한 반묶음 헤어스타일에 핑크빛 메이크업을 더해 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 목과 귓가를 장식한 골드 주얼리도 화사한 미모를 돋보이게 했다.이어진 사진에서 박주미는 깃털 장식이 돋보이는 하늘색 드레스를 입고 두 손을 얼굴 옆에 모은 채 그윽한 눈빛을 보내고 있다. 매끈하게 넘긴 헤어스타일과 가녀린 어깨선이 우아한 분위기를 자아내며 손목에 착용한 시계와 반짝이는 브레이슬릿이 화려함을 더했다.또 다른 사진에서 박주미는 한 손으로 턱을 받친 채 정면을 응시하고 있다. 검은 배경을 뒤로하고 골드 컬러의 목걸이와 귀걸이, 반지를 착용한 박주미의 또렷한 이목구비와 은은한 미소가 시선을 사로잡는다.마지막 사진에서 박주미는 한쪽 눈가를 손으로 살짝 가린 채 고혹적인 표정을 짓고 있다. 손가락과 손목을 장식한 주얼리 사이로 드러난 맑은 피부와 섬세한 얼굴선이 청초한 매력을 배가했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "넘 눈부시닷", "너무 예뻐", "B컷들도 넘 아름다운 주미 언니", "청초하고 아름다우십니다", "너무 예쁘다" 등의 댓글을 달았다.앞서 박주미는 티파니앤코의 '하우스 오브 아이콘' 홀리데이 카페 오픈 기념 행사에 참석했다. 당시 블랙 퍼 장식이 돋보이는 상의와 와이드 팬츠에 화려한 주얼리를 매치해 눈길을 끌었던 박주미는 이번 화보 B컷을 통해 청초함부터 고혹적인 매력까지 다채로운 분위기를 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr