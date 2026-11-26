배우 박주미가 명품 주얼리 화보 B컷을 공개하며 눈부신 미모를 뽐냈다.
박주미는 최근 자신의 인스타그램에 "티파니앤코🩵예쁘게 찍어 주셔서 B컷도 올려 봅니다🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 박주미는 선명한 블루 컬러의 드레스를 입고 크리스마스 종 모양의 장식품을 얼굴 가까이 들어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 연출한 반묶음 헤어스타일에 핑크빛 메이크업을 더해 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 목과 귓가를 장식한 골드 주얼리도 화사한 미모를 돋보이게 했다. 이어진 사진에서 박주미는 깃털 장식이 돋보이는 하늘색 드레스를 입고 두 손을 얼굴 옆에 모은 채 그윽한 눈빛을 보내고 있다. 매끈하게 넘긴 헤어스타일과 가녀린 어깨선이 우아한 분위기를 자아내며 손목에 착용한 시계와 반짝이는 브레이슬릿이 화려함을 더했다. 또 다른 사진에서 박주미는 한 손으로 턱을 받친 채 정면을 응시하고 있다. 검은 배경을 뒤로하고 골드 컬러의 목걸이와 귀걸이, 반지를 착용한 박주미의 또렷한 이목구비와 은은한 미소가 시선을 사로잡는다.
마지막 사진에서 박주미는 한쪽 눈가를 손으로 살짝 가린 채 고혹적인 표정을 짓고 있다. 손가락과 손목을 장식한 주얼리 사이로 드러난 맑은 피부와 섬세한 얼굴선이 청초한 매력을 배가했다. 이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "넘 눈부시닷", "너무 예뻐", "B컷들도 넘 아름다운 주미 언니", "청초하고 아름다우십니다", "너무 예쁘다" 등의 댓글을 달았다.
앞서 박주미는 티파니앤코의 '하우스 오브 아이콘' 홀리데이 카페 오픈 기념 행사에 참석했다. 당시 블랙 퍼 장식이 돋보이는 상의와 와이드 팬츠에 화려한 주얼리를 매치해 눈길을 끌었던 박주미는 이번 화보 B컷을 통해 청초함부터 고혹적인 매력까지 다채로운 분위기를 선보였다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
박주미는 최근 자신의 인스타그램에 "티파니앤코🩵예쁘게 찍어 주셔서 B컷도 올려 봅니다🤎"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 박주미는 선명한 블루 컬러의 드레스를 입고 크리스마스 종 모양의 장식품을 얼굴 가까이 들어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 연출한 반묶음 헤어스타일에 핑크빛 메이크업을 더해 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 목과 귓가를 장식한 골드 주얼리도 화사한 미모를 돋보이게 했다. 이어진 사진에서 박주미는 깃털 장식이 돋보이는 하늘색 드레스를 입고 두 손을 얼굴 옆에 모은 채 그윽한 눈빛을 보내고 있다. 매끈하게 넘긴 헤어스타일과 가녀린 어깨선이 우아한 분위기를 자아내며 손목에 착용한 시계와 반짝이는 브레이슬릿이 화려함을 더했다. 또 다른 사진에서 박주미는 한 손으로 턱을 받친 채 정면을 응시하고 있다. 검은 배경을 뒤로하고 골드 컬러의 목걸이와 귀걸이, 반지를 착용한 박주미의 또렷한 이목구비와 은은한 미소가 시선을 사로잡는다.
마지막 사진에서 박주미는 한쪽 눈가를 손으로 살짝 가린 채 고혹적인 표정을 짓고 있다. 손가락과 손목을 장식한 주얼리 사이로 드러난 맑은 피부와 섬세한 얼굴선이 청초한 매력을 배가했다. 이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "넘 눈부시닷", "너무 예뻐", "B컷들도 넘 아름다운 주미 언니", "청초하고 아름다우십니다", "너무 예쁘다" 등의 댓글을 달았다.
앞서 박주미는 티파니앤코의 '하우스 오브 아이콘' 홀리데이 카페 오픈 기념 행사에 참석했다. 당시 블랙 퍼 장식이 돋보이는 상의와 와이드 팬츠에 화려한 주얼리를 매치해 눈길을 끌었던 박주미는 이번 화보 B컷을 통해 청초함부터 고혹적인 매력까지 다채로운 분위기를 선보였다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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