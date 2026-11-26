사진 = 한채영 인스타그램

사진 = 한채영 인스타그램

사진 = 한채영 인스타그램

사진 = 한채영 인스타그램

배우 한채영이 크리스마스 분위기 물씬 풍기는 근황을 공개했다.한채영은 최근 자신의 인스타그램에 갈색 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한채영은 화려한 크리스마스트리 옆에 다리를 꼬고 앉아 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 브라운 컬러의 무스탕에 화이트 미니스커트, 검은색 스타킹과 버건디 롱부츠를 매치해 세련된 겨울 패션을 완성했다. 짧은 하의 아래로 드러난 늘씬한 각선미도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 한채영은 휴대전화를 두 손에 쥔 채 벽에 기대어 은은한 미소를 짓고 있다. 가슴 아래까지 내려오는 풍성한 웨이브 헤어스타일과 또렷한 이목구비가 어우러져 특유의 화려한 미모를 돋보이게 했다.또 다른 사진에서 한채영은 한 손을 머리카락에 갖다 댄 채 환하게 웃고 있다. 자연스러운 포즈와 밝은 미소가 사랑스러운 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 한채영은 무릎 위에 팔을 올리고 크리스마스트리 쪽으로 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 부드럽게 흘러내린 웨이브 헤어와 우아한 미소가 인상적이다.이를 본 팬들은 "봐도봐도 너무예뻐요 ", "여신", "너무 예뻐", "예쁨", "한채영 배우님 너무 아름다워요", "그냥 꽃이다" 등의 댓글을 달았다.앞서 한채영은 최근 SNS에 공개한 사진들로 성형설과 과도한 사진 보정 의혹에 휩싸였다. 네티즌들은 사진 속 계단 일부가 휘어 보인다는 지적이 나오면서 몸매 보정 의혹까지 불거졌다. 실제 성형 및 보정 여부는 확인되지 않은 가운데, 한채영은 이번 게시물을 통해 화사한 미소와 원조 바비인형다운 비주얼을 뽐내며 팬들의 감탄을 자아냈다.한편 한채영은 유튜브 채널 '밥이인형 한채영'을 통해 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr