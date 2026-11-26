사진 = 최지우 인스타그램

사진 = 최지우 인스타그램

사진 = 최지우 인스타그램

사진 = 최지우 인스타그램

배우 최지우가 사랑스러운 매력과 소탈한 일상이 담긴 근황 사진을 공개했다.최지우는 최근 자신의 인스타그램에 하트와 스타일등 다양한 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 최지우는 청록빛 벽을 배경으로 나무 벤치에 앉아 환하게 미소 짓고 있다. 포근한 아이보리색 플리스 상의에 짙은 색 바지를 입은 최지우는 두 손을 무릎 위에 모은 채 몸을 살짝 웅크리고 있다. 자연스럽게 내려온 긴 머리와 수수한 얼굴이 어우러져 편안하면서도 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 최지우는 알록달록한 꽃 장식이 가득한 분홍색 벽 앞에서 꽃받침 포즈를 취하고 있다. 한 손을 얼굴 옆에 살짝 올리고 입가에 미소를 띤 모습이 귀여운 매력을 더한다. 풍성한 소매가 돋보이는 상의와 자연스럽게 늘어뜨린 긴 생머리가 최지우 특유의 청순한 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 최지우는 은은한 광택이 감도는 카키색 패딩에 브라운 컬러의 선글라스를 착용해 세련된 겨울 패션도 선보였다. 주머니에 손을 넣은 채 고개를 살짝 돌려 미소 짓는 모습이 인상적이다.이어 최지우는 커다란 통창 옆에 앉아 두 손으로 잔을 감싸 쥔 채 눈을 꼭 감고 환하게 웃으며 특유의 소녀 같은 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "최지우는 역시 최지우다", "너무 예뻐요", "지우언니 이뻐요", "그저 퀸 이였던 지우히메", "아오 이쁘당 ", "귀여워" 등의 반응을 보였다.한편 최지우는 2018년 9세 연하의 비연예인과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 지난 1월 개봉한 영화 '슈가'에서 1형 당뇨병을 앓는 아들을 위해 직접 의료기기 개발에 나서는 엄마 미라 역을 맡아 스크린에 복귀했다. 최지우의 차기작은 아직 공개되지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr