'뜨거운 안녕' 5회가 방송됐다. / 사진=tvN

'뜨거운 안녕' 5회가 방송됐다. / 사진=tvN

tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'이 3주 연속 1%대 시청률에 머물며 고전을 면치 못하고 있다. 방송 중반부에 접어든 가운데 자체 최저 시청률까지 경신했다.지난 25일 방송된 '뜨거운 안녕' 5회는 전국 가구 기준 1.1%의 시청률을 기록했다. 지난 11일 1.7%로 출발한 '뜨거운 안녕'은 2회 1.7%, 3회 1.3%, 4회 1.4%를 기록했다. 4회에서 소폭 반등했으나 한 회 만에 다시 하락하면서 자체 최저치를 경신했다.이날 방송에서는 재결합한 아수라 강태구(강훈 분), 김남일(조현철 분), 한준서(김정진 분)가 시작부터 난관에 봉착하는 모습이 그려졌다. 개그맨 동기 황찬성(고건한 분)이 아수라의 공연을 보고 아이디어를 가로챈 것.이를 알게 된 강태구는 곧장 황찬성을 찾아가 따졌다. 두 사람의 신경전을 지켜보던 고은영(이이담 분)은 황찬성의 얼굴에 휘핑크림을 던졌다. 분노한 황찬성이 고은영에게 손을 올리려 하자 강태구는 그의 앞을 막아서며 "내 걸 훔쳐 간 순간 넌 나한테 죽을 때까지 진 거야"라고 일침을 가했다.고은영을 향한 강태구의 감정에도 변화가 생겼다. 고은영과의 포옹 이후 그를 의식하기 시작한 강태구는 고은영이 순수한 팬심에서 비롯된 행동이었다고 설명하자 서운해했다. 한준서와 웃으며 대화를 나누는 고은영의 모습에 질투하기도 했다.고은영은 아수라와 함께하는 시간에 행복을 느끼고 있었다. 그는 "다 같이 있으면 재미있고 따뜻해요. 여기는 안전하니까 그냥 그렇게 있어도 된다. 애쓰지 않아도 된다. 그렇게 말해주는 것 같은 기분이 들어요"라고 속마음을 전했다.그러나 아수라와 가까워지면서 약 없이도 일상생활을 할 수 있게 된 고은영에게 또다시 위기가 찾아왔다. 카페에서 우연히 마주친 전 직장 동료 김희진(김홍빈 분)으로 인해 과거의 기억이 되살아난 것. 결국 고은영은 자신을 부르는 강태구의 목소리에 정신을 차리는 듯했으나 이내 쓰러졌다.인물들의 관계 변화와 새로운 갈등이 본격화된 가운데 '뜨거운 안녕'이 1%대 시청률 부진에서 벗어날 수 있을지 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr