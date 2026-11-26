최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(연출 한준희)의 주연 배우 손석구와 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(연출 한준희)의 주연 배우 손석구와 만나 이야기를 나눴다. / 사진제공=넷플릭스

배우 손석구가 자신의 연기력에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.최근 서울시 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '푸른길'(연출 한준희)의 주연 배우 손석구와 만나 이야기를 나눴다.'푸른길'은 2002년 서울과 도쿄에서 발생한 기괴한 연쇄살인 사건을 쫓는 두 형사의 이야기를 그린 범죄 수사극이다. 손석구는 냉철한 판단력과 집요한 추적 본능을 지닌 서울 경찰청 기동수사대 형사 김석 역을 맡아 일본 형사 이노세 히로시(나가야마 에이타)와 사건의 실체를 파헤친다.앞서 손석구는 지난 17일 열린 '푸른길' 제작발표회에서 배우로서 한계를 느꼈던 시기에 이 작품을 만났다고 고백했다. 당시 자신의 상황을 100m 달리기 선수가 13초대의 기록을 깨지 못하는 것에 비유하기도 했다. 한준희 감독과 함께라면 기존의 한계를 뛰어넘을 수 있겠다는 생각에 출연을 결심했다고.손석구는 "저는 제가 연기를 잘한다고 생각하지 않고 부지런하고 열정이 큰 사람이라고도 생각하지 않는다. 오히려 저 같은 성격은 일단 목표를 잡아놔야 하는 것 같다. 그걸 스스로에게 공표해야 한다. 안 그러면 저는 게으른 사람이기 때문"이라고 털어놨다. 이어 "'푸른길'을 할 때도 나름의 목표를 설정해 놓고 갔다. 게을러지지 않기 위해 스스로와의 약속을 하자는 거다. 어디까지 갈 수 있겠다는 건 없는 것 같다. 중요한 건 노력을 한번 했다는 것"이라고 말했다.손석구는 배역을 준비할 때 주변 사람들에게 도움을 구하는 편이라고 밝혔다. 그는 "저는 많이 매달린다. 혼자 집에서 하면 TV를 보고 싶어지고 그런다"고 말했다.최근 작품에서 노태우 전 대통령을 연기했다는 손석구는 "실제로 알았던 사람도 찾아가 보고 우리나라에 성대모사를 잘하는 개그맨분들이 많지 않나. 그런 분들도 찾아가 보고 배우 선배님들을 찾아가 어떻게 했는지 물어보기도 한다. '푸른길'을 할 때는 (이)희준이 형을 찾아가서 물어보기도 했다. 일단 모르겠으니 해보자는 거다"라고 설명했다.그렇다면 '푸른길'을 통해 스스로 느꼈던 연기적 한계를 극복했을까. 손석구는 "한계를 극복했는지 안 했는지는 잘 모르겠다. 보시는 분들이 알 것 같다"면서도 "어느 정도 배우 생활을 하다 보니 배우의 능력은 노력이라고 생각한다"고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr