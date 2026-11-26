양홍원의 지인이라고 주장한 A씨가 이번에는 그의 마약 의혹을 제기했다. / 사진=양홍원 SNS

래퍼 양홍원의 불륜 의혹을 폭로했던 A씨가 이번에는 그의 마약 의혹을 제기했다.A씨는 26일 라이브 방송을 통해 "홍원아, 치약 검사 잘 받아"라고 말했다. 또 "사나이, 사나이 하는 것 다 (약에) 절어서 하는 행동"이라며 다수의 인물을 이니셜로 언급했다.'치약 검사'는 마약 검사를 뜻하는 은어다. 양홍원은 지난 23일 자신의 인스타그램을 통해 "내가 하고 싶은 말은 단 하나. 나야 나, 나야 나. 사나이"라고 적은 바 있다.이에 누리꾼들은 양홍원을 저격하는 것이냐는 목소리를 냈다. 그러나 A씨는 "나는 특정인을 지칭하지 않았다. 듣는 사람들이 알아서 해석한 것"이라며 선을 그었다.양홍원은 지난달 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸으나, 닷새 만에 불륜 의혹에 휩싸였다. 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨가 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다고 폭로하면서다.이에 양홍원의 소속사 AP알케미는 모텔 동행 사실은 인정하면서도, 만취 상태에서 잠을 자기 위해 이동한 것이며 객실 안에서 애정 행위는 없었다고 반박했다. A씨도 "불륜 장면을 직접 목격하지 못했다"며, 양홍원에게 30만 원을 빌리려다 소속사 측과 갈등이 생겨 폭로했다고 밝혔다.하지만 원현주가 지난 24일 자신의 SNS를 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝히면서 양홍원과 원현주는 결혼식을 올린 지 37일 만에 파경을 맞게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr