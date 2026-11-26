방송인 장성규가 정찬성의 스승 에디 차를 추모했다. / 사잔=장성규 SNS

방송인 장성규가 종합격투기 유명 코치인 에디 차를 추모했다.장성규는 26일 자신의 인스타그램에 "형님... 이게 무슨 일입니까..믿기지 않습니다... 삼가 고인의 명복을 빕니다..."라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 '코리안 좀비'라 불리는 정찬성과 고인이 된 에디 차가 나란히 서서 카메라를 응시하고 있는 모습. 에디 차는 정찬성의 스승이다.앞서 25일(한국시간) 전 UFC 두 체급 챔피언 헨리 세후도, UFC 파이터 출신 해설위원 마이클 키에사 등 격투계 인사들은 각자의 계정을 통해 에디 차 코치의 사망 소식을 전했다. 향년 53세.정찬성은 비보를 접하고 미국으로 향한 것으로 알려졌다. 정찬성은 미국 전지훈련 당시 오랜 기간 에디 차 코치와 호흡을 맞추며 UFC 페더급 타이틀 도전자 반열에 오르기도 했다.특히 장성규는 전날 대교문화재단 등기이사로 선임된 사실을 알리며 공식 일정에서 밝은 미소를 보였던 것과 달리, 이날은 침통한 심경을 드러내 눈길을 끌었다.한편 장성규는 1983년생으로 올해 44세다. 서울시립대학교 경제학과에 삼수 끝에 입학했으나 4학기를 남겨두고 2012년 JTBC 아나운서로 발탁되면서 제적됐다. 장성규의 아내는 이화여자대학교 미술학과 출신 화가다. 부부는 슬하에 두 아들을 두고 있으며 장남은 2014년생으로 현재 초등학교 5학년이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr