래퍼 스윙스가 지난 1년간의 유튜브 활동을 돌아봤다. / 사진=이승현 기자 lsh87@

래퍼 스윙스가 유튜브 활동으로 얻은 수익 덕분에 빚을 대부분 갚았다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '에겐남 스윙스' 영상 캡처

래퍼 스윙스가 사업 실패로 떠안은 약 120억원의 빚을 대부분 갚았다고 밝혔다.25일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '무엇이든 다 답변해드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 스윙스는 채널 개설 1주년을 맞아 제작진과 지난 1년간의 활동을 돌아보고 시청자들의 질문에 답했다.스윙스는 유튜브를 시작하기 전 사업에 어려움을 겪었던 시절을 떠올렸다. 그는 채널을 함께 운영하는 권기동 대표가 처음 만났을 당시 돈을 벌게 해주겠다고 약속했다며 "그때는 내가 나를 못 믿었다"고 털어놨다.당시 스윙스는 힙합 레이블 운영이 뜻대로 풀리지 않아 경제적으로 힘든 상황이었다고. 사업이 어려워지면서 돈을 벌어야겠다는 의욕마저 잃었다고 고백했다.그러나 권 대표의 제안으로 유튜브 활동을 시작한 뒤 상황이 달라졌다. 스윙스는 "가볍게 시작했지만 지금은 가볍지 않다"며 "덕분에 내 빚을 진짜 잘 갚아나가고 있다. 이제 얼마 안 남았다"고 밝혔다.앞서 스윙스는 힙합 레이블 사업으로 약 120억원의 채무를 떠안았다고 여러 차례 밝힌 바 있다. 지난 9월 MBC 예능 '라디오스타'에서도 빚을 갚기 위해 지인들에게 돈을 빌렸다고 고백했다. 당시 음악 활동으로 벌어들인 수입 역시 채무 상환에 사용하고 있다고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr