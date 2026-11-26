배우 현빈과 정려원이 드라마 '내 이름은 김삼순' 이후 21년 만에 한 프레임에 담겼다. / 사진=SNS 갈무리, '제47회 청룡영화상' 방송 화면 캡처

배우 현빈과 정려원이 드라마 '내 이름은 김삼순' 이후 21년 만에 한 프레임에 담겼다. / 사진='제47회 청룡영화상' 방송 화면 캡처

배우 현빈과 정려원이 드라마 '내 이름은 김삼순' 이후 21년 만에 한 프레임에 담겼다.지난 25일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 '제47회 청룡영화상' 시상식이 열렸다. 배우 이제훈과 한지민이 MC를 맡은 가운데 현빈과 정려원은 남우주연상 시상자로 무대에 올랐다.두 사람은 2005년 방송된 MBC 드라마 '내 이름은 김삼순'에서 호흡을 맞췄다. 당시 현빈은 현진헌 역을, 정려원은 유희진 역을 맡아 서로 사랑했지만 헤어질 수밖에 없었던 옛 연인을 연기했다. 특히 정려원이 맡았던 유희진은 아픔을 감춘 채 사랑하는 사람을 떠나야 했던 인물로, 종영 후에도 꾸준히 회자됐다.오랜 시간이 흘러 시상식에서나란히 무대에 오른 두 사람은 신인 시절을 떠올렸다. 정려원은 "우리가 한 프레임에 담긴 게 21년 만이다"라며 현빈과의 인연을 언급했다. 이에 현빈은 "시간이 빠르다는 걸 느낀다. 그때는 둘 다 신인이었는데 이렇게 같이 서 있으니까 감회가 새로운 것 같습니다"라고 소회를 전했다.지난해 청룡영화상에서 아내 손예진과 함께 남녀주연상을 받았던 현빈은 올해 시상자로 참석했다. 21년 전 대표작을 함께한 정려원과 재회한 그는 영화 '가능한 사랑'의 설경구에게 남우주연상 트로피를 전달했다.최우수작품상의 영예는 나홍진 감독의 '호프'에 돌아갔다. 남녀주연상은 '가능한 사랑'의 설경구와 전도연이 차지했으며, 감독상은 '세계의 주인' 윤가은 감독이 받았다. 남녀조연상은 '군체'의 구교환과 '가능한 사랑'의 조여정이 수상했다. 남녀신인상 트로피는 '왕과 사는 남자'의 박지훈과 '세계의 주인'의 서수빈에게 각각 돌아갔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr