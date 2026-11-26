사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

사진 = 한보름 인스타그램

배우 한보름이 태국의 화려한 풍등 축제 현장을 공개하며 미모를 자랑했다.한보름은 최근 자신의 인스타그램에 "인생의 한 페이지에 가장 아름답게 기록될 순간 러이끄라통"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한보름은 수많은 풍등이 밤하늘을 밝히는 가운데 카메라 옆쪽을 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 긴 갈색 머리를 양쪽으로 땋아 내린 한보름은 풍성한 프릴 장식이 돋보이는 연분홍빛 민소매 원피스를 입고 사랑스러운 분위기를 자아냈다. 목에 걸친 노란색 꽃목걸이와 자연스럽게 드러난 어깨선이 어우러져 청순하면서도 우아한 매력을 더했다.이어진 사진에서 한보름은 정면으로 시선을 돌려 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다. 양 갈래로 땋은 머리와 이마를 살짝 덮는 앞머리가 귀여운 인상을 더하는 가운데, 부드럽게 흘러내리는 원피스의 프릴 장식이 여성스러운 분위기를 완성했다. 밤하늘을 가득 채운 황금빛 풍등과 한보름의 밝은 표정이 어우러져 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 한보름은 사람들 사이에 서서 고개를 옆으로 돌린 채 하늘을 올려다보고 있다. 입을 살짝 벌리고 웃는 모습에서 생생한 표정이 드러나며, 어깨 아래로 길게 내려온 땋은 머리와 꽃목걸이가 옆모습을 더욱 돋보이게 한다. 주변에서는 커다란 풍등을 들어 올리는 사람들과 밤하늘에 펼쳐진 불꽃놀이가 포착돼 축제의 화려한 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "왜 이렇게 막 이뻐요", "귀여운 보름누", "너무 예뻐", "사진 뱨경 이쁘니", "이뿐사람", "So pretty" 등의 댓글을 달았다.한보름이 언급한 러이끄라통은 태국에서 매년 열리는 전통 축제로 물 위에 꽃과 촛불로 장식한 작은 배를 띄우는 행사다. 특히 태국 북부 치앙마이에서는 하늘에 풍등을 띄우는 이펭 축제도 함께 열려 장관을 이룬다.이와 함께 한보름의 새로운 방송 활동도 알려졌다. SBS Plus·E채널 '솔로라서2' 제작진은 한보름의 출연을 공식 발표했다. 평소 스킨스쿠버, 프리다이빙, 꽃꽂이 등 다양한 취미를 즐기는 것으로 알려진 한보름은 이번 프로그램에서 일과 취미를 오가며 자신만의 방식으로 일상을 채워가는 모습을 공개할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr