배우 송혜교와 공유가 '천천히 강렬하게'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=넷플릭스

배우 송혜교와 공유가 '천천히 강렬하게'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=넷플릭스

배우 송혜교와 공유가 '천천히 강렬하게'에서 호흡을 맞춘다. / 사진제공=넷플릭스

배우 송혜교와 공유가 '천천히 강렬하게'에서 호흡을 맞춘다.26일 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 측은 파트1 보도스틸을 공개했다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 것 없이 성공을 꿈꾸던 이들의 이야기를 그린 작품이다.파트1에서는 주인공들의 어린 시절부터 각자의 삶을 살던 이들이 재회하기까지의 과정이 그려진다. 공개된 스틸에는 미군 부대에서 공연을 관람하는 어린 민자, 동구, 재관과 무대에서 노래를 부르는 양자(이하늬 분)의 모습이 담겼다.시간이 흘러 민자(송혜교 분)는 봉제 공장에서 일하고 동구(공유 분)는 클럽에서 춤을 추며 돈과 성공을 좇는다. 어린 시절 뿔뿔이 흩어졌던 두 사람은 수년 만에 우연히 재회한다.김설현은 양자의 딸이자 엄마의 끼와 재능을 물려받은 민희 역을 맡았다. 민희는 민자와 애증의 관계로 얽히는 인물이다. 차승원은 무명의 신인 가수도 스타로 만들어내는 당대 최고의 작곡가 석길여로 분한다.민자와 동구의 오랜 친구 재관(김정우 분)은 방송국 PD가 된다. 정의로운 성품을 지닌 재관은 부조리가 만연한 연예계에서 살아남기 위해 고군분투한다. 여기에 양자의 엄마 말순(나문희 분)과 당대 최고의 인기 가수 제인킴(김국희 분)도 등장한다.노희경 작가와 이윤정 감독이 의기투합한 '천천히 강렬하게'는 오는 12월 11일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr