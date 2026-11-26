한지민이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이서진이 20년 지기 한지민의 달라진 모습을 언급하며 거침없는 입담을 뽐냈다. / 사진제공=tvN

배우 이서진이 20년 지기 한지민의 달라진 모습을 언급하며 거침없는 입담을 뽐냈다. 이서진은 1971년생, 한지민은 1982년생이다.26일 서울 구로구 신도림 더링크호텔 링크홀에서 tvN 새 예능 프로그램 '그냥사람친구' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 신건준 PD와 김수경 작가를 비롯해 배우 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 그룹 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연이 참석했다. 진행은 방송인 박경림이 맡았다. '그냥사람친구'는 20년 지기 이서진과 한지민, 55년 지기 김용건과 박정수, 10년 지기 주헌과 정연이 도합 85년의 우정을 기념하기 위해 여행을 떠나는 프로그램이다.드라마 '이산'을 통해 인연을 맺은 이서진과 한지민은 이날 서로의 달라진 모습에 관해 이야기했다. 이서진은 "제가 기억하는 20년 전 한지민 씨는 맑고 순수하고 얌전한 소녀 같은 모습이었다"며 "이번에 발견한 한지민 씨는 억척스럽고 남의 말 안 듣고 권력을 휘두르는 중년 여성의 모습을 보인다"고 말했다.이어 이서진은 한지민에 관해 "과거의 모습이 남아 있지 않아 안타깝다"며 "심지어 지금 갱년기를 심하게 앓고 있는 게 아닌가라는 생각이 든다"고 덧붙였다. 이에 MC 박경림은 "제가 봤을 때 지금 이서진 씨가 갱년기가 아닌가 싶다"고 받아치며 분위기를 환기했다.당황한 기색을 보인 한지민은 "'이산' 때는 사실 내가 되게 조용하고 소극적이었다. 눈치도 많이 봤다"며 "워낙 부담감도 있었고 선생님, 선배님들이 많이 계셨다"고 당시를 떠올렸다. 그러면서 한지민은 "진짜 (이서진) 선배님한테 당한 게 많아서 그런 거다. 유일무이하게 이 세상에서 딱 한 분이다"라고 응수했다. 오랜 기간 인연을 이어온 두 사람은 제작발표회에서도 서로를 향한 거침없는 발언을 주고받았다.'그냥사람친구'는 오는 27일 오후 8시 35분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr