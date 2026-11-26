사진 제공 = 앤드마크

배우 하도권이 디즈니+ '재혼 황후'의 종영 소감을 밝혔다.하도권은 지난 25일 최종회가 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 나비에(신민아 분)의 오빠이자 트로비 공작가의 장남 코샤르 역으로 시청자들과 만났다.하도권은 여동생을 향한 남다른 애정과 거침없는 행동력을 갖춘 코샤르를 자신만의 색깔로 표현했다. 나비에 앞에서는 장난기 가득한 다정한 오빠로 변신하는가 하면, 여동생을 위협하는 이들 앞에서는 묵직한 카리스마를 드러내며 극에 긴장감을 더했다.특유의 능청스러운 연기와 안정적인 캐릭터 소화력도 돋보였다. 하도권은 유쾌함과 진중함을 오가는 연기로 코샤르의 매력을 배가했으며, 신민아와 현실감 있는 남매 케미스트리를 완성했다.하도권은 소속사 앤드마크를 통해 “긴 시간 동안 ‘재혼 황후’를 촬영하며 체코와 제주도 등 여러 곳을 다닌 모든 순간이 좋은 추억으로 남았다. 조수원 감독님과 함께한 촬영 현장은 언제나 즐겁고 행복했다. 덕분에 긴 여정을 잘 마무리할 수 있었고, 감독님께 진심으로 감사드린다”라고 전했다.이어 “‘재혼 황후’의 모든 이야기가 공개된 만큼 앞으로도 많은 관심과 사랑 부탁드린다. 저 역시 좋은 작품으로 다시 한번 찾아뵙도록 하겠다”라며 시청자들에게 감사 인사를 건넸다.'재혼 황후'를 통해 존재감을 각인한 하도권은 무대로 활동을 이어간다. 차기작으로 뮤지컬 '닥터 두리틀' 공연을 앞두고 있는 만큼 안방극장과 공연계를 넘나드는 그의 행보에 관심이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr