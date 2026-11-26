컴백을 예고했던 지나가 다소 달라진 얼굴을 보이고 있다. / 사진=지나 SNS

사진=지나 SNS

10년 전 국내에서 자취를 감췄던 가수 지나가 근황을 전했다.지나는 26일 자신의 인스타그램에 "Same girl, different energy"(같은 여자 다른 에너지), "Which look is giving the most?"(어떤 옷이 가장 잘 어울려?)라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 지나가 캐주얼한 스타일과 클래식한 룩, 세련된 코디까지 다양한 옷을 착용하며 소화하고 있는 모습. 특히 그는 구릿빛 피부와 깊어진 얼굴 주름 등으로 눈길을 끌었다.지나는 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔해 그해 '꺼져줄게 잘살아' 이후부터는 '블랙 앤 화이트', '탑걸' 등 여러 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 사건에 연루돼 벌금형을 선고받은 후 돌연 미국으로 떠나 자취를 감췄다.당시 지나는 지인의 권유로 만남을 가졌다가 성매매 혐의로 유죄 판결을 받았다. 시간이 흐른 후 지나는 "법이 그렇다고 하니 인정하지만, 내 행위가 성매매라는 점은 납득하기 어렵다"는 취지의 발언을 남긴 바 있다.이후 지나는 10년 만인 지난 5월 SNS를 통해 활발한 소통을 시작했고, 복귀도 예고했다. 하지만 가수로서 정식 음원 발매는 아직이다. 지난 8월 캐나다 브리티스컬럼비아주 코퀼틀럼 타운센터에서 진행된 '2026 김치 & K-Food 페스티벌' 행사 내 댄스 경연 심사위원으로만 참석했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr