배우 김우빈이 방송인 장도연과의 17년 전 인연을 공개한다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 김우빈이 방송인 장도연과의 17년 전 인연을 공개한다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 김우빈이 방송인 장도연과의 17년 전 인연을 공개한다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

지난해 12월 신민아와 결혼한 배우 김우빈이 방송인 장도연과의 17년 전 인연을 공개한다. 예상치 못한 과거 일화에 장도연은 자신의 방송 인생에 지장이 생기는 것 아니냐며 당황한다.지난 24일 공개된 유튜브 채널 TEO의 웹예능 '살롱드립' 165회 말미에는 김우빈이 게스트로 출연하는 다음 회차 예고 영상이 담겼다.슈트 차림으로 등장한 김우빈은 최근 유행하는 신조어인 "줴줴이야"를 특유의 낮은 목소리로 외쳐 웃음을 안겼다. '줴줴이야'는 게임이 끝난 뒤 상대에게 건네는 인사말인 'GG(Good Game)'에서 파생된 표현으로, 최근에는 일이 뜻대로 풀리지 않을 때도 사용된다.김우빈은 장도연과 자리 배치를 두고 신경전을 벌이기도 했다. 그는 "시청자분들께 좋은 모습을 보여드리고 싶은데 저도 오른쪽 얼굴이 잘 나오는 편"이라며 자리 교체를 요청했다. 장도연 역시 오른쪽 얼굴이 잘 나오는 자리를 포기하지 않았고, 결국 두 사람은 나란히 앉아 토크를 이어갔다.김우빈은 "그런데 누나 저 기억 안 나세요? 때는 바야흐로 17년 전"이라며 장도연과의 과거 인연을 언급했다. 그는 "친한 동생들이랑 술 한 잔 같이 하자고. 개그우먼이라고. 이야기를 안 하는 게 낫겠죠?"라며 의미심장한 말을 남겼다.장도연은 "제 방송 인생에 해가 되냐"며 당황했다. 김우빈이 "너무 인상 깊어서"라며 당시 이야기를 이어가려 하자 장도연은 "혹시 얼굴이 빨개졌나요?"라고 되물었다. 두 사람이 17년 전 어떤 계기로 만났을지 궁금증을 자아냈다.김우빈이 출연하는 '살롱드립' 166회는 오는 12월 1일 오후 6시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr