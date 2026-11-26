그룹 플라이 투 더 스카이의 환희와 브라이언이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

플라이 투 더 스카이의 환희가 성대 결절로 가수 활동에 어려움을 겪었던 브라이언에게 미안한 마음을 전했다. / 사진제공=tvN

그룹 플라이 투 더 스카이의 환희가 성대 결절로 가수 활동에 어려움을 겪었던 브라이언에게 미안한 마음을 전했다.지난 25일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(유퀴즈) 370회는 '나를 살린 한 사람' 특집으로 꾸며졌다. 방송에는 데뷔 27주년을 맞은 플라이 투 더 스카이의 브라이언과 환희가 출연했다. 두 사람은 활동 당시 불거졌던 열애설과 불화설에 관해 솔직하게 이야기했다. 이들은 "사귄 적은 없다. 침대도 따로 썼다"고 선을 그었다. 무대에 오르기 직전까지 감정싸움을 벌였던 일화도 소개했다.환희는 과거 브라이언과 크게 다퉜던 상황을 회상했다. 그는 "방송국에 내렸는데 어리다 보니 화가 너무 나는데 말로는 (브라이언을) 이길 수 없으니 쓰레기통을 다 때려 부쉈다"고 고백했다. 격한 감정이 가라앉기도 전에 무대에 올랐지만 두 사람은 평소처럼 노래를 불렀다고. 환희는 "올라가자마자 연기자처럼 둘이 웃으며 화음을 놨다. 내가 이상한 앤가 생각도 했다"고 돌이켰다. 이를 듣던 브라이언은 "정상 아니다. 에브리 연예인 정상 노"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.플라이 투 더 스카이가 7년 만에 다시 뭉치게 된 과정도 공개됐다. 브라이언은 과거 성대 결절을 겪으면서 무대에 서는 것에 대한 두려움이 커졌다고 밝혔다. 그는 "식은땀 나고 손에 땀 나고 '죽고 싶다. 도망가고 싶다' 이런 생각까지 했다"며 가수 활동을 이어가기 어려웠던 당시를 떠올렸다.브라이언의 상황을 지켜봤던 환희는 주변의 부정적인 시선에 안타까움을 느꼈다고. 그는 "다쳐서 (노래를) 안 하는 것뿐인데 그것에 대해 평가하고 '왜 갑자기 그러냐'고 하더라"고 말했다. 이어 환희는 "조금 더 쉬게 해줬더라면 악화하지 않았을 텐데"라며 브라이언을 향한 미안함을 고백했다. 환희가 그동안 품고 있던 속내를 처음 알게 된 브라이언은 끝내 눈물을 보였다.브라이언의 목 상태가 호전된 것을 확인한 환희는 장문의 메시지를 보내 컴백을 제안했다. 오랜 공백기를 거쳐 다시 의기투합한 두 사람은 이날 라이브 무대를 선보였다. 특히 성대 결절로 가수 활동에 위기를 맞았던 브라이언이 환희와 함께 노래하는 모습은 의미를 더했다. 플라이 투 더 스카이는 1999년 SM엔터테인먼트에서 기획한 2인조 R&B 그룹이다. 올해 데뷔 27주년을 맞았으며 현재 두 사람 모두 SM과의 전속계약이 종료된 상태다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr